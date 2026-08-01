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Kako se nezvanično saznaje, on je večeras u kući bio sa svojom suprugom (49).

U jednom trenutku između njih je došlo do svađe, a prisutan je bio i njen maloletni sin koji je uzeo nož i njime izbo očuha.

Aleksandar je sa teškim povredama prevezen u Dom zdravlja, a zatim i u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama.

Brzom i efikasnom reakcijom policije u Pančevu svi učesnici ovog nemilog događaja su privedeni.

U toku je istraga koja bi trebalo da otkrije sve okolnosti zločina.