Hronika
MALOLETNIK NOŽEM UBIO OČUHA (42): Detalji horora u Banatskom Karlovcu
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Kako se nezvanično saznaje, on je večeras u kući bio sa svojom suprugom (49).
U jednom trenutku između njih je došlo do svađe, a prisutan je bio i njen maloletni sin koji je uzeo nož i njime izbo očuha.
Aleksandar je sa teškim povredama prevezen u Dom zdravlja, a zatim i u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama.
Brzom i efikasnom reakcijom policije u Pančevu svi učesnici ovog nemilog događaja su privedeni.
U toku je istraga koja bi trebalo da otkrije sve okolnosti zločina.
Kurir.rs/Telegraf
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