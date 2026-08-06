Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirano je ukupno osam saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Pripadnici Saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 223 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 36 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (61) bicikla, koji je upravljao sa 1,86 promila alkohola u organizmu, vozača (44) „opela“ sa 1,59 promila i vozača (37)„alfe“ sa 1,57 promila alkohola.

Takođe, zadržani su vozač (47) „opela“, koji je vozio pod dejstvom amfetamina, vozač (25)„hjundaija“ pod dejstvom kanabisa i vozač (29) „škode“ pod dejstvom ekstazija.

Na području Sečnja zadržan je biciklista (27), koji je upravljao sa 1,73 promila alkohola u organizmu, a na području Žitišta vozač (40) „renoa“ sa 1,66 promila alkohola.

Na području Novog Bečeja, zadržani su vozač (35) „renoa“ , sa 1,60 promila alkohola u organizmu, biciklista (37) sa 1,49 promila i vozač (54)„pežoa“ sa 1,50 promila alkohola.