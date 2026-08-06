Slušaj vest

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, tokom proteklog vikenda, evidentirano je ukupno osam saobraćajnih nezgoda, u kojima je šest osoba lakše povređeno.

Pripadnici Saobraćajne policije su, u ovom periodu, otkrili i sankcionisali ukupno 223 prekršaja, a iz saobraćaja je isključeno 36 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i tri pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija je na području Zrenjanina zadržala vozača (61) bicikla, koji je upravljao sa 1,86 promila alkohola u organizmu, vozača (44) „opela“ sa 1,59 promila i vozača (37)„alfe“ sa 1,57 promila alkohola.

Takođe, zadržani su vozač (47) „opela“, koji je vozio pod dejstvom amfetamina, vozač (25)„hjundaija“ pod dejstvom kanabisa i vozač (29) „škode“ pod dejstvom ekstazija.

Na području Sečnja zadržan je biciklista (27), koji je upravljao sa 1,73 promila alkohola u organizmu, a na području Žitišta vozač (40) „renoa“ sa 1,66 promila alkohola.

Na području Novog Bečeja, zadržani su vozač (35) „renoa“ , sa 1,60 promila alkohola u organizmu, biciklista (37) sa 1,49 promila i vozač (54)„pežoa“ sa 1,50 promila alkohola.

Protiv vozača koji su učinili prekršaje biće podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Ne propustiteHronikaOVO JE UZROK JEZIVE NESREĆE KOD ŠAPCA! Otkrivamo kako je došlo do tragedije, kamionom pokosio dvojicu putara, pa sleteo s puta i zakucao se u ogradu!
Kamion Šabac Loznica saobraćajna nesreća.jpg
BeogradTEŠKA SAOBRAĆAJKA NA AUTO-PUTU KOD DOBANOVACA: Muškarac u lošem stanju hitno prevezen u Urgentni centar
Hitna pomoć
HronikaSTRAŠAN LANČANI SUDAR KOD RUME - IMA POVREĐENIH, STRADALO TELE: U nesreći učestvovalo čak pet vozila, policija pokrenula poteru za JEDNIM ČOVEKOM
Hitna pomoć
HronikaDRAMA U JAJINCIMA! Muškarca (50) automobilom udario komšija nakon svađe zbog navodnog duga
1000036184.jpg