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Pripadnici MUP u Požarevcu i Kučevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Požarevcu, uhapsili su Z. M. (39) iz Požarevca i S. S. (52) iz Kučeva, zbog sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Kako se navodi u saopštenju Policijske uprave za Požarevac, policija je prilikom pretresa kuće Z. M. u Požarevcu pronašla tri paketa sa oko 141 gram praškaste materije za koju se sumnja da je kokain, dok je pretresom kuće S. S. u Kučevu pronađeno više paketića sa ukupno 720 grama sasušene biljne materije, za koju se sumnja da je marihuana, i elektronska vagica.