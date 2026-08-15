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Dok iza rešetaka služe višedecenijske kazne zbog najtežih zločina, pojedini pripadnici kriminalnih klanova uspevaju da zasnuju brak, pa čak i da dobiju decu. Poslednji i najsvežiji primer je da pripadnik "zemunskog" klana Sretko Kalinić koji se venčao u požarevačkom zatvoru "Zabela".

Kako prenose mediji, on je oženio Beograđanku (29), koja je uzela njegovo prezime.

Zašto se žene odlučuju da život vežu za osuđene ubice, da li je reč o manipulaciji, fascinaciji opasnim muškarcima ili nečem trećem, za emisiju "Puls Srbije vikend", analizirali su Trivun Ivković, nekadašnji upravnik KP doma "Sremska Mitrovica" i Blažo Marković, predsednik Sindikata policije i policijskih starešina Srbije i predsednik pokreta "Novi ljudi ljudi-nova snaga Srbije".

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- Ideja o brakovima u zatvorima krenula je od mene, iz KP doma Sremska Mitrovica. KP dom Sremska Mitrovica je, kako sam uvek govorio, jedan od najstarijih kazneno-popravnih domova u Jugoslaviji i Srbiji. Austrougarska imperija je KP dom u Mitrovici, odnosno robijašnicu u Sremskoj Mitrovici, napravila 1895. godine. Zašto?

Pa zato što su se Sremci uvek nešto bunili. Vama ovde možda nije poznato, mi to u istoriji nismo ni čitali, da je Srem prvi digao bunu protiv Austrougarske imperije, a zvala se Ticanova buna. Tu se više od 15.000 Sremaca borilo sa Austrougarima, pa je car morao da pošalje vojsku, odnosno celu armiju, da to uguši. I onda su rekli: "E, sad ćemo napraviti robijašnicu", i tako su Sremci dobili to - počeo je Ivković.

Foto: Kurir Televizija

"U Mitrovici su završavali najteži slučajevi"

Prisećajući se vremena provedenog u Sremskoj Mitrovici, govorio je o specifičnoj reputaciji tamošnjeg zatvora i osuđenicima koje su druge ustanove teško uspevale da obuzdaju.

- Da ne pričamo šta su dobili drugi. Banaćani su dobili Kovin, a moj prijatelj Crnjanin kaže: "Pa da, kod nas u okolini zna se ko je za Kovin, a kod vas u Sremu ne zna se ko je za zatvor." Znači, svi su za zatvor. Ja sam imao tako, da ne kažem značajne kriminalce, jer sve što je bilo u onoj Jugoslaviji izdržavalo je kaznu u Sremskoj Mitrovici. Sve što je bilo osuđeno na više od 20 godina, kao i politički zatvorenici, išlo je u Sremsku Mitrovicu. Nama je jednom došla jedna grupa ljudi iz Niša, osuđenika, sa kojima upravnici nisu znali šta da rade. Znate kada uprava u Nišu i Požarevcu ne zna šta će sa pojedinim osuđenicima? "Idite vi kod Triveta, tamo ćete se smiriti." I da vam kažem, i smirili su se - prisetio se.

Marković se osvrnuo na fenomen privlačnosti "opasnih momaka", navodeći kao primer brak Sretka Kalinića i ističući da ga je takva odluka mlade žene iznenadila.

- Ja kad sam bio mlad, devojke nisu volele policajce. Zato što im to nije bilo privlačno. Uvek su volele neke druge tipove. Znate, u suštini je to tako, to je psihologija. Za dobrog čoveka svaka žena pomisli: "Lako ćemo s njim." A kada je neko, da kažem, sa nekim porocima, kada je sklon tuči, nasilju i tako dalje, svaka žena voli da popravi to u njemu. Znači, traži nešto dobro u njemu. To je ono što psihologija govori u vezi sa tim. Ali to je oduvek bilo, ja to znam i mislim da je i danas tako. Međutim, nije više kao pre - promenilo se. Baš sam se neprijatno iznenadio kada sam čuo da se jedna mlada devojka, koja sigurno zna ko je Sretko Kalinić, čovek odgovoran za više od 20 ubistava, i to najokrutnijih koja se mogu zamisliti, udaje za njega. On će sigurno izaći jednog dana - kaže on.

Blažo Marković Foto: Kurir Televizija

- Izdržava kaznu od 40 godina, a to sve zavisi i od dobrog ponašanja. To može malo da utiče na to kada će izaći. Može da bude i pomilovanje. I eto njega na slobodi.

One fotografije više nisu validne, sasvim se promenio. Ali to je zaista tako svuda, nije to samo u Srbiji, nego u celom svetu, žene više vole te opasne momke koji brzo žive i tako dalje. Žena neće sa nekim ko nema para, ko pošteno zarađuje svoj novac. Htela bi da je vodi na ekskluzivna mesta svuda, da se pokaže i tako dalje - za Kurir televiziju, objasnio je Marković.

02:37 "SVAKA ŽENA VOLI DA POPRAVI OPASNOG MUŠKARCA" Ivković i Marković o braku Sretka Kalinića i fenomenu žena koje biraju kriminalce: "Neće sa nekim ko nema para" Izvor: Kurir televizija

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