Slušaj vest

Devojka stara 18 godina je povređena tokom protekle noći od uboda nožem. Napad na nju se dogodio u beogradskoj opštini Stari grad, rečeno je u službi hitne pomoći.

Napad se dogodio u 1.17 sati, u Ulici Braće Krsmanovića, a povređenu devojku je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.

Hitna pomoć imala je ukupno 135 intervencija, od kojih je 36 intervencija bilo na javnom mestu.

Ne propustiteHronikaBRANKA MRAČNU TAJNU ODNELA U GROB Zašto je morala da umre kobne noći i šta komšije UPORNO KRIJU? Potresna ispovest oca 6 godina od zločina u Vranjskoj Banji
2132111.jpg
HronikaUHAPŠENI NASILNICI U KRUŠEVCU: Vratio im 40.000 evra duga, pa usledio PAKAO! Pretnjama i silom tražili još 77.000!
1000036184.jpg
HronikaUŽAS KOD PETROVCA NA MLAVI Mladić (26) nakon svađe udario čoveka, on umro od povreda u bolnici
1000036186.jpg
HronikaPOZNAT IDENTITET MUŠKARCA KOJI JE NESTAO U DUNAVU KOD BELE STENE: Nesrećna žena odmah alarmirala nadležne službe, uviđaj i potraga u toku
1201 foto Vojska Srbije Ministarstvo odbrane DSC00467.jpg