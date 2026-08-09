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Devojka stara 18 godina je povređena tokom protekle noći od uboda nožem. Napad na nju se dogodio u beogradskoj opštini Stari grad, rečeno je u službi hitne pomoći.

Napad se dogodio u 1.17 sati, u Ulici Braće Krsmanovića, a povređenu devojku je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu su se dogodile dve saobraćajne nezgode, u kojima su tri osobe lakše povređene.