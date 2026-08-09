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Nesrećni mladić O.E. (28) koji je nastradao jutros oko 2 sata u Crvenki, je, kako saznajemo, poginuo u kanalu dubokom pet metara, a četvorica njegovih drugova, koja su sedela na livadi svega desetak metara odatle - ništa nisu čula.

Za Kurir se oglasio meštanin beogradskog naselja Crvenka, koji je prvi došao na mesto nesreće.

- Čuo sam krike koji dozivaju njegovo ime. Izašao sam kod nasipa i video četiri momka koja su me zamolila da pozovem policiju jer misle da se njihovom drugu nešto dogodilo. Rekli su mi da nisu čuli ništa, niti da je zvao u pomoć niti bilo kakav jauk. Mislili su čak da je otišao negde u šumu. Policija je stigla za 15 minuta i ustanovila da je momak upao u kanal, jer je tu pronađen telefon, kojim je verovatno osvetljavao put, ali i cigare u vodi. Videli su i ogromnu vodenu mrlju na zidiću, što im je odmah reklo da je tu upao. Izgleda da je odmah potonuo, čim ga nisu čuli, možda je čak i udario glavu o beton. Strašna tragedija - kaže za Kurir meštanin Crvenke.

Kako saznajemo, kobne večeri petorica drugara došli su na nasip kod crpne stanice "Crvenka", kako bi iskoristili svežije subotnje veče za druženje u prirodi i pečenje kukuruza. Sve njih je na nasip dovezao stradali mladić, pa je njegov automobil ostao na mestu na kojem je parkiran, jer je potonuo sa ključevima, pa su se njegovi drugovi peške vratili u Borču u kojoj stanuju, dok je O.E. živeo u Crvenki sa porodicom.

1/11 Vidi galeriju Mesto nesreće u Crvenki gde se utopio mladić Foto: S.Stepanović

Naši reporteri su kod kanala zatekli potresne scene - pečene klipove kukuruza, koje su mladići delimično pojeli, a odmah pored i rukavice forenzičara koji su pronašli telo O.E. u prepodnevnim satima.

Meštanin Crvenke koji im je pomagao kaže da su ostali nekoliko sati na uviđaju, a da je jedan od njih bio u teškom stanju.

- On se sav tresao i dva sata je jaukao i plakao. Bojao sam se da će i njemu pozliti, baš je strašno izgledao, ali su onda otišli kućama i to peške, jer ih je dovezao ovaj utopljenik. Kod mene u dvorištu su ostavili opremu za roštiljanje, sokove i stolicu. Ustanovio sam da nisu bili u alkoholisanom stanju, već da su stvarno došli da se druže i jedu kukuruze, a i kod mene su ostavili nekoliko flaša sokova. Neka im Bog pomogne da izdrže tu tugu. Jadni momci - navodi naš sagovornik.

Druga komšinica ispričala nam je da je videla ronioce Žandarmerije nakon pronalaska tela.