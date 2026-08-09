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M. A. (18) izbodena je prethodno veče oko 1 sat iza ponoći u Ulici Braće Krsmanovića u Beogradu, a kako se saznaje, za napad je osumnjičena devojčica (15)!

Prema prvim informacijama, policija je danas privela osumnjičenu maloletnicu (15) zbog sumnje da je počinila krivično delo nasilničko ponašanje.

Malolenica je odmah nakon privođenja saslušana u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu u prisustvu roditelja.

Kako se saznaje, identifikovana je još jedna maloletnica koja je, kako se sumnja, bila sa petnaestogodišnjakinjom u trenutku izvršenja krivičnog dela i ona će naknadno biti saslušana u VJT u prisustvu roditelja, dok će o svemu biti obavešten i Centar za socijalni rad.

Prema navodima izvora bliskog istrazi, policija je pronašla nož za koji se sumnja da je korišćen za izvršenje krivičnog dela nasilničko ponašanje.

- Nož je pronađen polomljen na teritoriji opštine Stari grad - naveo je izvor.

Podsetimo, kako je jutros rečeno za Tanjug iz službe Hitne pomoći, devojka (18) napadnuta je nožem i primljena je u bolnicu sa ubodnom ranom.

Napad se dogodio u 1.17 sati, u Ulici Braće Krsmanovića, a povređenu devojku je ekipa Hitne pomoći prevezla u Urgentni centar.