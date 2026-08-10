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Prava drama odigrala se juče sat nakon ponoći u samom centru Beograda, kada je u Ulici braće Krsmanović mučki napadnuta i nožem izbodena A. M. (18).

Nju su napale dve devojke i nanele joj ubodne rane, nakon čega su pobegle sa lica mesta, ostavljajući žrtvu u krvi.

Ubrzo je usledila opsežna akcija policije. Pripadnici policije Savski venac, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije (UKP-KOA), krenuli su u potragu i ubrzo operativnim radom rasvetlili ovaj jezivi incident!

Ono što je šokiralo i same operativce jeste starosna dob napadačica.

Zbog sumnje da je počinila krivično delo Nasilničko ponašanje, uhapšena je 15-godišnja devojčica. Ona je, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, u prisustvu roditelja saslušana u redovnom postupku.

Druga učesnica ovog krvavog obračuna ima svega 13 godina. Kako je reč o detetu koje prema zakonu nije krivično odgovorno, sa njom će tek biti obavljen razgovor u prisustvu roditelja, a slučaj je hitno predat Centru za socijalni rad.

Da je reč o bezobzirnom činu govori i podatak da su devojčice nakon napada pokušale da zatru tragove. Polomile su nož kojim je ubodena A. M. i odbacile ga na teritoriji Starog grada. Ipak, operativci policije su brzo reagovali, pronašli polomljeni nož i zaplenili ga kao krunski dokaz u ovoj istrazi koja je potresla prestonicu!