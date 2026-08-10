OTKRIVENO U KAKVOM JE STANJU DEVOJČICA KOJA JE RANJENA NOŽEM: Policija uhapsila tinejdžerku (18) zbog jezivog napada u centru Beograda
Maloletnica koja je u noći između subote i nedelje povređena nožem, u samom centru Beograda, ima lake povrede, odnosno ogrebotine.
Prema poslednjim informacijama, zbog ovog napada uhapšena je tinejdžerka (18). Krvavi incident dogodio se u Ulici braće Krsmanović.
Kako se nezvanično saznaje, prvo je došlo do žustre svađe dve devojke u centru Beograda, nakon čega je izbila tuča. Tinejdžerka (18) je potom izvadila nož i isekla maloletnicu.
Iako su prve informacije ukazivale na to da je došlo do ubadanja, prema nezvaničnim saznanjima, maloletnica ipak ima lakše telesne povrede.
Tinejdžerka (18) se sumnjiči za nasilničko ponašanje, i zadržana je u pritvoru.
Kako smo ranije pisali, nju su ubrzo nakon napada uhapsili pripadnici policijske stanice Savski venac, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije.
Pokrenuta je i istraga koja će utvrditi kako je došlo do nasilja.
(Blic)