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Maloletnica koja je u noći između subote i nedelje povređena nožem, u samom centru Beograda, ima lake povrede, odnosno ogrebotine.

Prema poslednjim informacijama, zbog ovog napada uhapšena je tinejdžerka (18). Krvavi incident dogodio se u Ulici braće Krsmanović.

Kako se nezvanično saznaje, prvo je došlo do žustre svađe dve devojke u centru Beograda, nakon čega je izbila tuča. Tinejdžerka (18) je potom izvadila nož i isekla maloletnicu.

Iako su prve informacije ukazivale na to da je došlo do ubadanja, prema nezvaničnim saznanjima, maloletnica ipak ima lakše telesne povrede.

Tinejdžerka (18) se sumnjiči za nasilničko ponašanje, i zadržana je u pritvoru.

Kako smo ranije pisali, nju su ubrzo nakon napada uhapsili pripadnici policijske stanice Savski venac, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije.

Pokrenuta je i istraga koja će utvrditi kako je došlo do nasilja.