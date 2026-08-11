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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, efikasnim operativnim radom, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u Subotici, rasvetlili su šest krađa i uhapsili I. R. (52) iz Novog Pazara, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ova krivična dela.

Kako se sumnja, on je u prethodna tri dana na ulici u centru Subotice, kao i na stareškoj pijaci, prilazio starijim osobama, predstavljajući se kao njihov poznanik kojeg odavno nisu videli i koristeći njihovu nepažnju, iz džepova im uzimao novčanike i novac.