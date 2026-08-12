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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu, tokom manifestacije "Dani piva", koja je održana od 5. do 9. avgusta, otkrili su ukupno 1.501 prekršaj, a iz saobraćaja je isključeno 110 vozača, koji su vozili pod dejstvom alkohola i sedam pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Na području Policijske uprave u Zrenjaninu, od 5. do 9. avgusta, evidentirano je ukupno osam saobraćajnih nezgoda, u kojima je jedna osoba teže, a devet je lakše povređeno.

Policija je na području Zrenjanina zadržala biciklistu (63), koji je vozio sa 2,97 promila alkohola u organizmu, vozača (51) "opela" sa 2,14 promila alkohola, vozača (30) električnog automobila sa 1,66 promila alkohola, vozača (40) "folksvagena" sa 1,51 promil alkohola i vozača (43) "mercedesa" sa 1,46.

Takođe, na području Zrenjanina, zadržani su i vozač (26) "forda", koji je upravljao vozilom pod dejstvom ekstazija i opijata i vozač (32) "tojote", pod dejstvom ekstazija, kokaina, opijata i kanabisa i na području Sečnja, vozač (22) neregistrovanog mopeda, koji je vozio pod dejstvom kanabisa i amfetamina.