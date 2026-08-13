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Ljudmila Turkova Konstantinovna došla je u Beograd iz Sankt Peterburga na samo dve nedelje kako bi posetila prijateljice i uživala u letnjem provodu. Majci je oko 23.20 časova poslala poruku da je sve u redu i da će je pozvati sutradan. Taj poziv nikada nije usledio.

Samo nekoliko sati kasnije, nadzorne kamere snimile su je kako, držeći se za ruke sa turskim državljaninom, ulazi u zgradu u Borči. Oko sat i po kasnije, isti muškarac iznosi veliki kofer. U njemu je, kako se sumnja, bilo njeno telo.

Osumnjičeni je uhapšen na aerodromu, negirao je ubistvo i tvrdio da je bilo još učesnika.

Da li su se upoznali preko interneta, kako je susret bio dogovoren i šta je pravi motiv zločina, za emisiju "Redakcija", otkrili su Radoslav Radosavljević, patolog i sudski veštak i mr Jasna Janković, kriminolog.

- Kada smo gledali te snimke, na prvom se vidi kako je on nju uhvatio za ruku. Ona je bila razdragana, ushićena i davali su utisak skladnog para, odnosno ljudi koji su se sreli i želeli da uživaju u ostatku dana. Međutim, kasnije smo videli njega kako izvlači koferčić umotan u čaršav. Šta se zapravo dogodilo, još uvek ne znamo.

Motiv takođe nije poznat, a istraga je u toku. Ne smemo prejudicirati događaje, ali o onome što je poznato možemo da razgovaramo i analiziramo slučaj - rekao je Radosavljević.

Radoslav Radosavljević Foto: Kurir Televizija

Šta se za sada zna o ubistvu?

Radosavljević je objasnio da način izvršenja dela može ukazivati na njegovu težinu, ali da će ključne detalje pokazati istraga i obdukcija.

- Ono što se sada govori jeste da je žena bila udavljena, odnosno zadavljena. To bi predstavljalo teško ubistvo, koje spada u ubistva izvršena na svirep ili podmukao način. U takvim slučajevima žrtva se najčešće na neki način namami - bilo da se omami nekom psihoaktivnom supstancom, bilo da joj se nešto obeća. Međutim, može doći do toga da osoba bude zadavljena. To se može učiniti različitim predmetima, poput komada tkanine, kaiša, žice ili drugog sredstva, objasnio je Radoslav Radosavljević.

Janković je rekla da bi način na koji su se žrtva i osumnjičeni upoznali mogao da rasvetli važne okolnosti njihovog susreta i promeni pravac istrage.

- Ukoliko se kontakt zaista dogodio preko aplikacije, kao što je navedeno, konačno ćemo imati način na koji su žrtva i osumnjičeni stupili u kontakt. To će razjasniti jednu važnu stvar.

Do sada je postojala jedna verzija događaja, a sada se pojavila informacija da je ona bila sa drugim muškarcem, a da je nakon toga došla kod osumnjičenog na poziv preko aplikacije.

Verovatno je držala telefon u ruci i pozvala ga da izađe po nju, nakon čega su se, držeći se za ruke, zajedno uputili u stan. To dosta menja tok istrage, odnosno slučaj se sada posmatra iz drugačijeg ugla - navela je i dodala:

Foto: Kurir Televizija

- Međutim, to ne umanjuje njegovu krivičnu odgovornost. Prema članu 114. Krivičnog zakonika, u pitanju je teško ubistvo, između ostalog zbog načina na koji je delo izvršeno. Već imamo video-snimak na kojem se vidi da su samo njih dvoje ušli u stan, osim ukoliko je u stanu već bio neki pomagač, što će se takođe utvrditi istragom. Kroz tragove se može utvrditi da li je žrtva napadnuta od strane jedne ili više osoba.

Ako je imao pomagače, verovatno je postojala komunikacija i dogovor, što se detaljnom analizom telefona može proveriti. Još uvek nemamo informacije, istraga je u toku, ali pretragom telefona i drugih dokaza doći će se do odgovora na pitanje da li je bio sam.

03:35 "UŠLI SU ZAJEDNO DRŽEĆI SE ZA RUKE, A SAT I PO KASNIJE IZNESENA JE U KOFERU": Stručnjaci o novim detaljima misterije ubistva Ruskinje: "Ovo menja tok istrage" Izvor: Kurir televizija

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