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Srbin (57) uhapšen je u Italiji po poternici Tužilaštva u Padovi zbog niza provali. Ono što je posebno privuklo pažnju istražitelja jeste podatak da je tokom godina koristio čak 16 različitih imena.

Intervencija je usledila nakon poziva kada je jedan građanin prijavio policiji da se sumnjiva osoba kreće u blizini njegove kuće u Fontanivi.

Patrola karabinjera ubrzo je stigla i izvršila proveru muškarca. Istog trenutka je utvrđeno da je reč o osobi koja je odranije dobro poznata policiji.

Naime, kako piše portal padovaoggi.it provera identiteta pokazala je da je 57-godišnjak koristio čak 16 različitih imena.

Sumnjiče ga za provalu iz 2018. godine

Daljom proverom otkriveno je da je za njim bila raspisana poternica Tužilaštva u Padovi.

Srbin je navodno izvršio filmsku krađu u Fontanivi 16. avgusta 2018. godine.

Prema navodima istrage, tada je provalio u jednu kuću i ukrao zlatni nakit. Na mestu događaja pronađeni su tada biološki tragovi, koji su prikupljeni i poslati na analizu u Parmsku registarsku službu, što je i omogućilo italijanskoj policiji da lako dođu do njegovog identiteta.