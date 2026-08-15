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Vuk Vučinić, muškarac koji je 2021. godine hapšen sa Veljkom Belivukomzatečen je noćas izboden u jednoj garaži na Novom Beogradu.

Vučinić je izboden u vrat, grudi i levu ruku, a posečeno mu je i uvo i glava.

Ipak, sumnja se da garaža nije mesto na kom je izboden s obzirom na to da, uprkos brojnim povredama, nigde nema tragova krvi.

On je odbio saradnju sa policijom, te okolnosti napada i identitet napadača nisu poznati.

Vučinić je zbrinut od strane ekipe Hitne pomoći i prevezen je u Urgentni centar na dalje zbrinjavanje.

(Kurir.rs/Telegraf)

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