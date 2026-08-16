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D. S. (33), osumnjičen da je prekršio zabranu prilaska, a potom nožem povredio trudnu vanbračnu partnerku S. Đ. (30) pronađen je i uhapšen.

Sumnja se da je juče u Mladenovcu trudnoj ženi zadao više uboda po telu, a na teret mu je stavljeno krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

D. S. je, nakon hapšenja, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, D. S. je pre oko 10 dana određena zabrana prilaska S. Đ. na 24 sata, a potom je sutradan produžena na još 30 dana. Zabrana prilaska bila mu je, prema nezvaničnim informacijama, određena jer je vanbračnoj supruzi upućivao pretnje.ž

Uprkos zabrani, on je svojim automobilom došao do kuće u kojoj je bila trudnica i na nju nasrnuo nožem, nakon čega je istim automobilom pobegao.

Prema nezvaničnim informacijama, uprkos težini povreda i činjenici da je u pitanju trudnica, S. Đ. je van životne opasnosti, a rane koje je zadobila su površinske.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta i prikupili sve dokaze kako bi bile utvrđene oolnosti napada, a odmah je počela potraga za napadačem, koji je, naposletku, uhapšen.