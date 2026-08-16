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Trudnica S. Đ. (30), koju je vanbračni partner D. S. (33), prekršivši izrečenu zabranu prilaska, juče izbo nožem u Mladenovcu, zadobila je teške telesne povrede.

Iako je u bolnicu prevezena u svesnom stanju, njoj je vanbračni partner zadao ozbiljne povrede i to - oštećenje jetre i žučne kese, kao i posekotine obe noge.

Zbog toga je trudnica, iz predostrožnosti, zadržana na odeljenju intenzivne nege.

D. S. je pronađen i uhapšen, a na teret mu je stavljeno krivično delo teško ubistvo u pokušaju.

Njemu je, nakon hapšenja, određeno zadržavanje do 48 sati, u kom roku će da bude priveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

Podsetimo, D. S. je pre oko 10 dana određena zabrana prilaska S. Đ. na 24 sata, a potom je sutradan produžena na još 30 dana. Zabrana prilaska bila mu je, prema nezvaničnim informacijama, određena jer je vanbračnoj supruzi upućivao pretnje.

Uprkos zabrani, on je svojim automobilom došao do kuće u kojoj je bila trudnica i na nju nasrnuo nožem, nakon čega je istim automobilom pobegao.

Policija i nadležno tužilaštvo obavili su uviđaj na licu mesta i prikupili sve dokaze kako bi bile utvrđene oolnosti napada.

(Telegraf)

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