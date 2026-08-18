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Dragan Vujičić Bego, čovek koji je svojevremeno poznavao pripadnike više kriminalnih grupa, među kojima su bili i ljudi povezani sa Zemunskim i Surčinskim klanom, govorio je pre nekoliko godina u emisiji "Goli život" o susretima i razgovorima koje je imao sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, Dušanom Spasojevićem i Ljubišom Buhom Čumetom.

Prisetiо se brojnih detalja iz perioda kada je, kako je ispričao, bio u kontaktu sa ljudima iz tadašnjeg kriminalnog miljea. Govorio je o Arkanovom odnosu prema državnim strukturama, njegovoj opsesiji kockanjem i dijamantima, ali i o odnosima unutar Zemunskog klana.

"Arkan dobio 16 pištolja na poklon"

Govoreći o Željku Ražnatoviću, Bego je tvrdio da mu je Arkan pričao o svojoj vezi sa tadašnjim državnim strukturama.

"Arkana je uzela savezna udba. Rekao mi je da je dobio 16 pištolja na poklon - za svakog koga je ubio dobio je po jedan", ispričao je Bego tada.

Prema njegovim rečima, Arkan mu je govorio da je država svojevremeno vodila računa o njemu.

1/10 Vidi galeriju Željko Ražnatović Arkan Foto: REUTERS Ivan Milutinovic, EPA/STRINGER, EPA/Miloš Vukadinović

"Gde god da je stigao, čekao ga je drugi pasoš, pare... Uvek ga je čekalo vozilo. A kad se sve završi, oni su brinuli o njegovoj bezbednosti. Tvrdio je da je voleo Staneta Dolanca kao oca. Arkan je mnogo voleo Jugoslaviju. Kada je spalo sve na Srbiju i Crnu Goru, govorio je kako mu fali Juga i kako mu je ova zemlja mala", ispričao je Bego. Kako je naveo, Arkan je posebno bio vezan za kocku i dijamante.

"Pričao mi je da, kada uzme dijamante u ruke, može celu noć da ih gleda kako sijaju. Igrao se sa njima. U početku je imao dosta dijamanata, ali ih je trošio na kocku. Ogromne pare je trošio na kocki. Jednom je u Parizu za veče izgubio milion dolara. U Beogradu je znao da izgubi po 300.000-400.000 dolara za noć", ispričao je.

Bego je dodao da je Arkan, kada više nije mogao da podnese velike gubitke, navodno menjao način na koji se kladio.

"Kad više to nije mogao da izdrži, znao je da sačeka da loptica padne na neki broj, pa da tek onda na njega stavi pare i potom traži isplatu", rekao je.

Foto: Printscreen YouTube

Uložili 500.000 maraka u kazino da pokažu da imaju novca

Nakon što su otvorili kazino, prema Begovim rečima, Arkan je ređe kockao.

"Ljudi na početku u tom našem kazinu nisu verovali da će biti isplaćeni ako osvoje pare. Onda smo mi stavili jednu kasu koju smo izbušili na vrhu i stavili staklo. Tu smo složili jedno 500.000 maraka da se vidi da imamo para", prisetio se Bego.

Govorio je i o gostima iz Izraela koji su, prema njegovim rečima, redovno dolazili u njihov kazino.

"Svakog petka nam je dolazilo po 50 Jevreja iz Izraela da kockaju. Svako od njih je bio dužan da 5.000 dolara promeni u žetone i da dnevno igra četiri sata. A oni su o našem trošku boravili u hotelu Jugoslavija. Hteli su i da vide beogradski buvljak, da vide šta tu ima. Onda smo ih vodili na buvljak, ali i u Skadarliju. Kockali su kod nas od petka do nedelje", rekao je.

Švedska zatvara sve kockarnice do kraja 2025. godine Foto: Shutterstock

Prema njegovom svedočenju, kazino su posećivale brojne javne ličnosti.

"U naš kazino su dolazili svi osim Slobe Miloševića. Par puta je bio Zoran Lilić kao predsednik države, dolazilo je dosta ljudi sa estrade. Arkan mi je rekao da se sa Miloševićem sreo jednom u Sava centru. Mnogo ga je voleo, ali je posle 1995. tvrdio za Miloševića da je izdajnik. A onda ga je Milošević ponovo oduševio 1999. što nije hteo da da Kosovo", ispričao je Bego.

Zbog kocke pljačkao

Bego je tvrdio da mu je Arkan govorio i o tome da je novac za kockanje obezbeđivao kriminalnim aktivnostima.

"Jednom je sa prijateljem igrao u kazinu u Francuskoj. Izgubili su tada ogromne pare, milion nečega. Iz osvete su zapalili ceo kazino. Jednu banku u Švedskoj je opljačkao u jednom danu dva puta. Prvo oko 10 ujutru, jer su mu trebale pare da bi kockao. A drugi put je oko 5 uleteo u banku i opet im uzeo pare", rekao je.

Prisetiо se i priče o pljački zlatare u Nemačkoj, nakon koje je Arkan završio u bolnici.

"Gazda zlatare ga je udario kasom po glavi. Željko je pao u nesvest, došla je milicija i odvezli su ga u bolnicu. Kada su videli ko je, stavili su dva policajca sa njim u sobu, a dvojica su bila ispred. Arkan je shvatio da mora da pobegne", ispričao je Bego.

Prema njegovoj priči, Arkan je nekoliko dana glumio da mu je loše, a potom uspeo da pobegne.

"Glumio je tri dana da mu je loše. Jednog dana je iz kreveta go iskočio iz sobe i malo se izlomio na nekoj ogradi. Onda je go trčao kroz grad sve dok u jednom automobilu nije video mantil. Kamenom je razbio staklo, uzeo mantil i tako otrčao na kraj grada gde su naši držali neku piceriju. Posle je odatle otišao nazad u Srbiju. Više nije odlazio u inostranstvo", rekao je.

1/4 Vidi galeriju Dragan Vujičić Bego Foto: Printscreen YouTube

Bego je ispričao i nekoliko, kako ih je opisao, neobičnih situacija kojih se seća iz druženja sa Arkanom.

"Počela je kiša i mi uđemo u jednu radnju gde su prodavali kišobrane. Bilo je jedno 50 kišobrana. Arkan je kupio sve kišobraneda ih deli ljudima", rekao je.

Prisetiо se i jedne kupovine u prodavnici kristala.

"Jednom smo ušli u prodavnicu gde se prodavao kristal. Arkan je mnogo voleo kristal jer ga je podsećao na dijamante. Tražio je da mu prodavačica iznese sve što je bilo u radnji, stavi na pult i da mu sve sračuna. Sve je platio 35.000 maraka", ispričao je.

"Čume je bio otac Zemunaca"

Govoreći o tome kako je upoznao pripadnike Surčinskog i Zemunskog klana, Bego je rekao da je u taj krug ušao preko Ljubiše Buhe Čumeta.

"Surčince sam upoznao preko Limuna. Njemu sam radio nameštaj. Onda sam upoznao Ljubišu Buhu Čumeta i njemu sam radio onu njegovu firmu. Ja Zemunce nisam ni znao ko su. Oni su dolazili kod Čumeta. Jednog dana su me pitali da im uradim kapiju u Šilerovoj. Tražio sam im za to 12.000 maraka. Zemuncima sam radio nameštaj u Šilerovoj, radio sam nameštaj u kući Dušana Spasojevića", rekao je.

Foto: Profimedia, Printscreen, EPA

Bego je tvrdio da je Čume u početku imao veoma važnu ulogu u formiranju grupe.

"Čume je bio otac Zemunaca, on ih je napravio. Bio je pametniji i odvojio se malo. Hteo je u jednom trenutku da radi legalne poslove, ali Zemunци nisu hteli. Smetalo im je što je postao biznismen. 'Zamisli sad Čumajilo nosi odela', govorili su mi Zemunci. Eto, to ih je nerviralo. Oni su tada nosili trenerke", ispričao je i dodao su mu pripadnici klana, prema njegovim rečima, govorili o političkim događajima u Srbiji.

"Prema meni su zaista bili korektni. Pričali su mi da su dosta pomogli da se sruši Milošević. Čume je bio dobar sa njima, a oni sa Legijom. Oni su Legiju prebacili na Đinđićevu stranu. Za Đinđića su govorili da je izdajnik, ali su, s druge strane, mnogo voleli Radovana Karadžića", rekao je Bego.

Spasojević mu tražio Roleks

Posebno se prisetio događaja sa Dušanom Spasojevićem, koji je, prema njegovim rečima, jednom prilikom od njega tražio skupoceni sat.

"Zemuncи su često dolazili kod mene u Banovce. Imao sam jedan lep sat Roleks Dejtona. Jednom prilikom mi je Dušan Spasojević tražio da mu dam sat. Pitao sam ga: 'Šta će ti sat?' Rekao mi je: 'Hoću da ga poklonim jednom čoveku koji mi je mnogo pomogao. Ne znam kako da mu se zahvalim.

Taj čovek je dolazio po mene u CZ i odvozio me uveče kući. Ja prespavam, a onda me on ujutru vrati u CZ. I tako više puta. Dovodio mi je ćerku i ženu u posetu.'"

Foto: Printscreen

Bego je rekao da mu je sat dao, ali da je tek kasnije saznao kome je poklonjen.

"Dao sam mu taj sat. I tek kasnije sam video da je taj sat on dao Čedi Jovanoviću. Posle sam preko novina tražio da mi potpredsednik Vlade Čedomir Jovanović vrati sat. Čeda se mnogo naljutio, bio je besan i rekao je Čumetu da će mi je*ati majku, pošto je znao da je Čume dobar sa mnom", ispričao je Bego.

Dodao je da Jovanovića, kako tvrdi, nije lično video u Šilerovoj, ali da mu je Spasojević rekao da je dolazio.

"Čedu nisam video u Šilerovoj, ali mi je Spasojević rekao da je dolazio. Što se Đinđića tiče, Spasojević mi je rekao da ga je Đinđić više puta zvao telefonom u vezi sa otmicom Miroslava Miškovića.

Na kraju nije više hteo da mu se javlja na telefon, jer, kako mi je rekao, Đinđić mu je postao dosadan", rekao je Bego svojevremeno u emisiji "Goli život".

Foto: Printscreen YouTube

Na kraju je ispričao i kako se, prema njegovim rečima, promenio odnos Zemunaca prema tadašnjem premijeru Zoranu Đinđiću.

"Smatrali su da laže ono što priča na televiziji. Gledali su ga dok govori i samo su jednom rekli: 'Je*aćemo ti majku, doći će vreme'", ispričao je Bego.

Kurir.rs

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