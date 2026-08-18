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Prava drama odigrala se u subotu popodne na Vračaru, kada je u Ulici Tiršovoj, na uglu sa Svetozara Markovića, došlo do brutalnog sukoba dve grupe mladića. Prema informacijama iz istrage, tokom obračuna korišćeni su noževi, ali i satara, a jedan od učesnika je povređen.

Građani koji su se zatekli na ulici pozvali su policiju oko 14 časova i prijavili masovnu tuču u kojoj su, kako su naveli, učestvovali naoružani mladići.

Kada su policijske patrole stigle na lice mesta, većina učesnika već je pobegla. Na mestu događaja zatečen je A. M. (27), koji je bio krvav, dok je na asfaltu pronađena satara.

Prema saznanjima iz istrage, trojica muškaraca koji su, kako se sumnja, učestvovali u napadu, pobegla su pre dolaska policije.

A. M. je, međutim, odbio da policajcima kaže šta se dogodilo i ko ga je napao. Takođe, nije želeo saradnju sa inspektorima, a odbio je i pomoć Hitne pomoći, odnosno prevoz u bolnicu, navodi Telegraf.

Došao usred noći u bolnicu

Ipak, nekoliko sati kasnije došlo je do obrta.

U noći između subote i nedelje, oko jedan sat posle ponoći, A. M. se sam pojavio u Urgentnom centru. Lekarskim pregledom utvrđeno je da ima duboku ubodnu ranu u predelu gluteusa, koja je kvalifikovana kao teška telesna povreda.

O slučaju je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, koje je naložilo policiji da preduzme sve mere i radnje u cilju rasvetljavanja događaja i identifikovanja učesnika sukoba.

Satara pronađena na mestu događaja poslata je na forenzičko veštačenje kako bi se utvrdilo da li na njoj postoje biološki tragovi koji bi mogli da pomognu u identifikaciji učesnika.

Istovremeno, policija pregledava snimke sigurnosnih kamera iz Tiršove i okolnih ulica kako bi se utvrdilo kako je došlo do sukoba, ali i kojim putem su osumnjičeni pobegli.