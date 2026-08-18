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Srpski državljanin (36) uhapšen je u Nemačkoj na osnovu međunarodne poternice koju su za njim raspisale srpske vlasti zbog sumnje da je učestvovao u trgovini drogom.

Kako je saopšteno, pripadnici nemačke savezne policije uhapsili su muškarca 16. avgusta tokom rutinske kontrole na graničnom prelazu Kel-Evropabrike.

- Policajci su proverom utvrdili da se 36-godišnjak nalazi na međunarodnoj poternici i da ga Srbija traži zbog krivičnog dela povezanog sa trgovinom drogom - piše nemački portal newsflash24.de.

Pokušao da uđe ilegalno u Nemačku

Tokom kontrole utvrđeno je i da muškarac nije mogao da pokaže važeća dokumenta potrebna za prelazak granice. Zbog toga se sumnja da je pokušao da ilegalno uđe u Nemačku.

Srpski državljanin je narednog dana, 17. avgusta, izveden pred sudiju Okružnog suda u Ofenburgu. Sudija je izdao nalog za njegovo izručenje, nakon čega je muškarac pritvoren.

On se sada nalazi u pritvoru i čeka ekstradiciju Srbiji, gde bi trebalo da bude procesuiran u skladu sa poternicom i međunarodnom pravnom saradnjom.