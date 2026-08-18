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Pripadnici MUP u Knjaževcu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Zaječaru, uhapsili su N. T. (61) iz okoline Knjaževca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

- On se sumnjiči da je, juče, na svom imanju u okolini Knjaževca, spaljivao suvu travu, nakon čega se vatra proširila na susednu parcelu i zahvatila objekat koji je u potpunosti izgoreo, kao i vinograd, motokultivator i druge radne mašine - saopštio je MUP.

Požar, u kojem niko nije povređen, ugasili su pripadnici Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Knjaževcu.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.