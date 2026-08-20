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Crnogorska policija saopštila je danas da za informacije o odbeglom vođi kavačkog klana, Radoja Zvicera, nude nagradu od pola milona evra!

- Na osnovu člana 92 Zakona o unutrašnjim poslovima, a u vezi sa članovima 236 i 238 Zakona o obligacionim odnosima, na Predlog direktora Uprave policije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore daje javno obećanje novčane nagrade u iznosu od 500.000 evra za obaveštenja i informacije koje sadrže tačne podatke od značaja za direktno lociranje, pronalaženje i lišenje slobode Radoja Zvicera (42), državljanina Crne Gore, za kojim je raspisana crvena međunarodna poternica putem Interpola - piše u saopštenju Uprave policije Crne Gore.

1/6 Vidi galeriju Selfi slike vođe kavačkog klana Foto: Printksrin

Nagrada se odnosi, kako dalje navode u saopštenju, na obaveštenja i informacije koje mogu dovesti do pronalaženja i lišenja slobode Radoja Zvicera, za kojim je raspisana međunarodna poternica zbog osnovane sumnje da je izvršio krivična dela stvaranje kriminalne organizacije; teško ubistvo; ubistvo; teško ubistvo putem podstrekavanja; ubistvo u pokušaju putem podstrekavanja; neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga; nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i pranje novca.

- Obaveštenje se smatra verodostojnim ako kumulativno ispunjava uslove da sadrži tačne i proverljive podatke koji omogućavaju lociranje i lišenje slobode lica, da je neposredno doprinelo operativnim aktivnostima policije i da ima odlučujući značaj za uspešno lišenje slobode - navodi se u saopštenju, u kom se dodaje:

- Radi omogućavanja neposredne, poverljive i institucionalno zaštićene komunikacije, obaveštenje se dostavlja ličnim obraćanjem isključivo direktoru Uprave policije i/ili pomoćniku direktora nadležnom za borbu protiv kriminala i/ili načelniku Specijalnog policijskog odeljenja. Obaveštenje je prethodno potrebno najaviti radi zakazivanja termina za neposredni razgovor, putem sledećih telefonskih brojeva: 020 241-964 – direktor Uprave policije; 020 245-020 – pomoćnik direktora nadležan za borbu protiv kriminala; 020 674-985 – načelnik Specijalnog policijskog odeljenja.

1/9 Vidi galeriju Radoje Zvicer Foto: Interpol

Odluku o isplati nagrade, na osnovu obrade i ocene verodostojnosti dostavljenog obaveštenja, donosi Vlada Crne Gore, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, vodeći računa o načelu pravičnosti.

- Podaci o licu koje dostavi obaveštenje, uključujući njegov identitet, biće u potpunosti zaštićeni. Pravo na nagradu ne pripada licu koje je već raspolagalo podacima kojima Uprava policije raspolaže, policijskim službenicima i članovima njihove uže porodice, kao ni licima koja su na bilo koji način učestvovala u izvršenju krivičnih dela za koja je raspisana međunarodna poternica - objašnjeno je u saopštenju.