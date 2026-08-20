Slušaj vest

Dan nakon eksplozije u Velikoj Moštanici u Beogradu, u kojoj je poginuo Nebojša K. (48), a njegova vanbračna supruga Dragana F. (50) povređena, za Kurir se oglasio prvi komšija supružnika i opisao kako je došlo do stravične tragedije.

- Sedeo sam u kući i gledao televizor kada je napolju odjednom nešto puklo. To je bila katastrofa. Izašao sam napolje, a za mnom je izašao i moj sin, pitajući me šta se dogodilo. Od dima i prašine u prvom trenutku nismo videli ništa. Kada se dim razišao, videli smo srušenu komšijinu kuću i čuli Draganu kako me dovikuje: „Dušane, Dušane!“. Međutim, nisam mogao odmah da joj priđem jer od ruševina nisam video gde se tačno nalazi. Ubrzo se okupilo još nekoliko komšija pa su počeli da sklanjaju cigle kako bi je pronašli. Kada su je konačno izvukli, stigla je i Hitna pomoć koja ju je preuzela - opisuje komšija Dušan Stanošević za Kurir.

02:18 Prvi komšija spasavao ženu kojoj se srušila kuća u eksploziji Izvor: Kurir

On naglašava da je Draganu prvu počeo da iskopava njegov sin Marko, a da su druge komšije došle nakon njega. Međutim, nije upoznat sa uzrokom eksplozije.

- Kako sam čuo, ona je to veče tek došla s posla i, pošto je bila umorna, prilegla je u svoju sobu da se odmori. On se nalazio u drugoj prostoriji, gde su ga posle tri sata kopanja pronašli bez znakova života. Ne znam da li je Dragana znala da on ima eksplozivne naprave. Možda je i znala, ali nije smela da kaže, ali to će se već utvrditi. On je verovatno radio nešto oko te naprave, pa kada je video da šišti, bacio ju je i tako je došlo do eksplozije. Prvo se sumnjalo da im je eksplodirao bojler, ali bojler ne može da sruši čitavu kuću, pogotovo zato što je njihovo kupatilo sagrađeno u dvorištu, van kuće. Kasnije sam čuo da su inspektori pronašli i jednu bombu - zaključuje Stanošević.

Policija ceo dan obezbeđuje lice mesta Foto: Kurir

Kako saznajemo, Dragana je u stabilnom stanju i najverovatnije će uskoro biti ispitana o sumnjivim aktivnostima svog nevenčanog supruga.

Policijske ekipe ceo dan obezbeđuju lice mesta u Stanićevoj ulici, a prema našim informacijama, komšijama je savetovano da se ne približavaju Draganinoj kući jer postoji bojazan od novih eksplozija.

Kako smo ranije pisali, prema našim saznanjima, policija je nakon uviđaja pronašla čitav arsenal oružja u ruševinama.

- Policajci su iz ruševina, pošto se cela kuća srušila posle detonacije, izneli nekoliko pištolja, pušaka, eksploziv, kao i jednu bombu - kaže izvor Kurira.

Detaljnom istragom biće utvrđene sve okolnosti stravične eksplozije i poreklo oružja.