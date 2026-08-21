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Pola miliona evra za jednu informaciju - toliko je Crna Gora spremna da plati za podatak koji bi policiju doveo do Radoja Zvicera. Čoveka, koji se godinama nalazi u bekstvu, a čije ime se povezuje sa organizovanim kriminalom, ubistvima, trgovinom drogom i pranjem novca, crnogorske vlasti sada pokušavaju da pronađu i uz pomoć ogromne novčane nagrade.

Ali da li se iza ove vrtoglave cifre krije i mnogo ozbiljnija priča, pitanje ko danas zna gde se Zvicer nalazi, ko mu pomaže u skrivanju i koliko je zapravo jaka mreža ljudi koja ga štiti, za emisiju "Redakcija", govorio je dr Ivan Pekić, doktor nauke bezbednosti.

- Ja bih već rekao da je ovo modus operandi praktično svih policija sveta. Apsolutno je legitiman način da se u javnosti ponudi nagrada za odbeglo lice, posebno kada je reč o visoko kotiranoj osobi iz sveta kriminala. Zbog laičke javnosti treba objasniti na koji način je raspisana nagrada od 500.000 evra. Procedura možda na prvi pogled deluje jednostavno, ali je zapravo veoma komplikovana. Ne može se bilo koja informacija tretirati kao dovoljna da bi se nekome dodelio novac.

Informacija mora biti tačna i precizna, mora da locira Zvicera tokom njegovog bekstva i da omogući njegovo hapšenje. Nakon toga, na predlog Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno ministra unutrašnjih poslova, vlada će procenjivati da li postoje uslovi za dodelu novčane nagrade - počeo je Pekić.

Ivan Pekić, doktor nauka iz oblasti bezbednosti Foto: Kurir Televizija

"Teško je očekivati da će neko želeti da ugrozi svoj život i život svoje porodice"

Pekić ukazuje i na bezbednosne rizike i probleme koji bi mogli da obeshrabre potencijalne informatore.

- Ono što je veoma važno jeste ugroženost osobe koja dostavi informaciju. Ako uzmete u obzir da je sektor bezbednosti u Crnoj Gori bio ozbiljno kompromitovan i da su organizovane kriminalne grupe duboko prodrle u sistem bezbednosti, teško je očekivati da će neko želeti da ugrozi svoj život i život svoje porodice.

Ni sistem zaštite svedoka u Crnoj Gori, koji je usklađen sa evropskom regulativom, ne daje najbolje rezultate, između ostalog zbog nedostatka novca, tehničkih kapaciteta i ljudstva u Upravi policije koji bi omogućili bezbednost i eventualno novi život i identitet takvog lica - kaže on.

Pekić je podsetio na ranije slučajeve raspisivanja nagrada u Crnoj Gori i ukazao na to da ostaje pitanje da li će i ovoga puta biti pouzdanih dojava.

- Dakle, prema onome što je Uprava policije saopštila, biće cenjena samo pravovremena i tačna informacija o odbeglom Radoju Zviceru. U crnogorskim medijima pojavili su se i brojevi telefona direktora Uprave policije, pomoćnika za borbu protiv kriminala i načelnika Specijalnog policijskog odeljenja.

Za sada je ovo javno ponuđena nagrada, ali ostaje pitanje da li ćemo imati informatore. Setimo se da smo i ranije u Crnoj Gori imali slučajeve kada su nuđene nagrade za informacije o ubistvu Duška Jovanovića i drugim zločinima koje su počinile kriminalne grupe, ali do danas nismo imali preciznog i pouzdanog informatora koji je dobio nagradu - podsetio je doktor nauka.

Foto: Mup, Shutterstock

Na pitanje može li da se garantuje zaštita identiteta, imajući u vidu o kome je reč i kako je policija objasnila građanima i svima kojima se nudi ova nagrada na koji način bi ta zaštita funkcionisala, Pekić je odgovorio:

- To je drugi deo koji se danas pojavio u medijima, a to je veoma važna informacija da policija nudi potpunu zaštitu identiteta osobe koja dostavi informaciju. Dakle, identitet i ime te osobe ne bi trebalo da budu otkriveni. Međutim, opravdano postoji strah kod građana Crne Gore, jer je reč o šefovima ozloglašenih kriminalnih grupa koji raspolažu ogromnim novcem. Ako uzmete u obzir i činjenicu da su u crnogorskom sistemu bezbednosti postojali takozvani narko-policijski karteli, jasno je koliko su kriminalne strukture bile duboko infiltrirane.

Strah i nepoverenje u sistemu

Pekić je ukazao i na bezbednosne rizike i objasnio kako bi, zbog nepoverenja u sistem, trebalo da izgleda komunikacija sa potencijalnim informatorima.

- Čak i danas mogu postojati određeni informatori unutar obaveštajno-bezbednosnih službi koji bi mogli da proslede informaciju Zviceru ili nekome iz njegovog okruženja. Zato strah postoji i opravdan je, ali postoji i zakonski opravdana metoda - raspisivanje nagrade za informaciju koja bi dovela do njegovog hapšenja.

Javnosti je danas preneta informacija da će oni koji zaista imaju pravovremenu i proverenu informaciju o tome gde se Zvicer krije morati lično da dođu i razgovaraju sa nadležnima. Putem telefona će samo obavestiti direktora Uprave policije, pomoćnika ili načelnika Specijalnog policijskog odeljenja, a zatim će uslediti lični razgovor. Cilj je da se smanji put kojim informacija prolazi i da se ograniči broj ljudi koji imaju uvid u nju, imajući u vidu nepoverenje koje postoji unutar bezbednosnog sistema - istakao je Pekić i dodao:

1/8 Vidi galeriju Vođa kavačkog klana Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva

- Ceniće se samo istinitost navoda i policija neće reagovati na prvu informaciju koju dobije. Informacija mora biti proverena, mora da ukaže na konkretnu lokaciju na kojoj se Zvicer nalazi ili krije, kao i na druge okolnosti koje će operativno biti proverene. To je važno i zbog mogućnosti da neko namerno pokuša da zavara policiju i zametne trag odbeglom Zviceru. Verujte mi, ni 500.000 evra nekome ne može da nadoknadi gubitak života ili bezbednosti.

Smatram da je nagrada morala biti najmanje pet miliona evra kako bi se neko uopšte usudio da dostavi takvu informaciju. Ako se radi o ljudima koji raspolažu stotinama miliona evra, teško je očekivati da će neko za 500.000 evra rizikovati svoj život i život svoje porodice. Da podsetimo, Radoje Zvicer je osuđen na 40 godina zatvora. Protiv njega se vodi i više drugih postupaka, ali Krivični zakonik Crne Gore ne dozvoljava izricanje kazne veće od 40 godina zatvora, tako da je to maksimalna kazna na koju je on i osuđen - za Kurir televiziju, zaključio je Pekić.

02:38 500.000 EVRA ZA ZVICERA, ALI DA LI ĆE NEKO PROGOVORITI? Stručnjak otkriva šta stoji iza potrage za odbeglim kriminalcem: "Strah postoji i opravdan je" Izvor: Kurir televizija

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