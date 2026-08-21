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Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija Uprave kriminalističke policije Policijske uprave za grad Beograd, u saradnji sa Upravom kriminalističke policije, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su M. S. (33) zbog postojanja osnova sumnje da je u saizvršilaštvu izvršio krivično delo teška dela protiv opšte sigurnosti, u vezi krivičnog dela izazivanje opšte opasnosti.

Zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio isto krivično delo biće podneta krivična prijava u redovnom postupku protiv I. P. (20), koji se trenutno nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog dela.

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Hapšenje mladića koji su spalili motocikle u centru Beograda Izvor: MUP RS

- Sumnja se da su oni 11. avgusta 2026. godine, u Starom gradu, zapaljivom tečnošću polili više motocikala i zapalili, usled čega je oštećeno i jedno vozilo - saopšteno je iz MUP.

M. S. je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

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