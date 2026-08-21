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Uroš Ninković (38), visokopozicionirani pripradnik kavačkog i vračarskog klana koji je bio u bekstvu, uhapšen je na aerodromu u Iraklionu, na Kritu i to dok je pokušavao da napusti ovo grčko ostrvo!

Podsetimo, Kurir je sinoć objavio da su Ninkoviću lisice na ruke stavljene na Kritu, kao i da je prilikom hapšenja kod sebe imao lažna dokumenta.

Uroš Ninković Foto: Privatna Arhiva

- Policija je na aerodromu u Iraklionu na Kritu uhapsila 38 -godišnjeg državljanina Srbije. Aerodromska policija uhapsila ga je 19. avgusta posle podne i to dok je pokušavao da otputuje u jednu evropsku zemlju. Lisice na ruke stavljene su mu pošto je tokom provere pokazao lažna lična dokumenta, pasoš, ličnu kartu i vozačku dozvolu sa podacima o češkom državljaninu - piše grčki portal 24 Krit, pozivsjući se na policijsko saopštenje, i dodaje:

- Policjski službenici su proverama utvrdili da su dokumenta koja je pokazao falsifikovana i ubrzo se ispostavilo da se radi o osobi za kojom je raspisana međunarodna poternica. Naime, međunarodnu poternicu za njim raspisala je Crna Gora i to zbog krivičnog dela ubistvo.

Uroš Ninković Foto: Privatna Arhiva

Kako dalje navode, prilikom pretersa na aerodromu kod Uroša Ninkovića pronađeni su i oduzeti telefoni, novac i satovi.

- Oduzeta su mu četiri mobilna telefona, zatim 4.770 evra u kešu, i dva sata vredna približno 90.000 evra. Poreklo oduzetih satovi se ispituje - navode mediji iz Grčke.

Za Ninkovićem je raspisana i poternica u Srbiji, ali na nacionalnom nivou, zbog krivičnog dela falsifikat, a od strane Policijske uprave za Grad Beograd.

Srpska policija nastavlja operativnu saradnju sa Nacionalnim biroom Interpola Atina, povodom hapšenja ozbiljnog kriminalca na Kritu.

Grčka policija istražuje, između ostalog, koji je bio motiv njegovog boravka na Kritu.

- Operativni podaci ukazuju da je on radio za Radoja Zvicera, odbeglog vođu kavačkog klana, ali i za Marka Đorđevića Markeđanija, jednog od vođa vračarskog klana - navodi naš izvor.

Inače, Uroš Ninković, poznat je od ranije kao izvršilac krivičnih dela. Za njim je svojeveremeno tragala i Slovenija zbog sumnje da je učestvovao u razbojništvu, a poslednji put je pominjan u javnosti u oktobru 2022. godine, kada je uhapšen u Crnoj Gori, zbog sumnje da je otišao u susednu državu da ubije Miju Žižića, oca pokojnog Luke koji je ubijen 8. aprila 2022. u Beogradu.

Alibeg i Ninković Foto: Privatna Arhiva