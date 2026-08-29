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Pravom brzom reakcijom policije i puke sreće izbegnuta je tragedija sinoć oko 20 časova na prometnoj raskrsnici Ulica Gospodara Vučića i Vojislava Ilića, kada je teški incident alarmirao prolaznike i stanare ovog dela grada.

Sve je počelo kada su svedoci pozvali policiju i prijavila da nepoznati muškarac na ulici viče i nasrće nožem na drugog prolaznika.

Patrola sa Vračar odmah je izletela na teren i sekunde su odlučivale - policajci su uleteli među sukobljene muškarce, munjevito ih savladali i uhapsila.

Kako se saznaje, drami je prethodilo nasilničko ponašanje F. A. (34), koji je u vidno alkoholisanom stanju divljao po ulici i bez ikakvog povoda vređao i presretao šokirane prolaznike. U tom trenutku naišao je Z. M. (46), koji je skočio da zaštiti građane od nasilnika. Međutim, situacija je u sekundi eskalirala - F. A. je potegao nož i krenulo je fizičko obračunavanje koje je moglo da se završi kobno.

Obojica aktera su odmah privedena u stanicu, gde je alkotestiranjem utvrđeno da su obojica bila u teškom stanju pijanstva. Kod napadača F. A. izmereno je čak dva promil alkohola u krvi, dok je Z. M., koji se umešao u sukob, imao neverovatnih tri promila.

O celom slučaju odmah je obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Osumnjičeni nasilnik F. A. zadržan 48 sati.