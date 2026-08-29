Slušaj vest

Već šest dana nije poznato gde se nalazi osumnjičeni Aleksinčanin A.S. (33) koji je prošle subote u restoranu u centru Prokuplja učestvovao u tuči, kada je teško povređen Prokupčanin M.U. (33).

Kako nam je potvrdio tužilac Osnovnog tužilaštva u Prokuplju Milan Pantović, policija ga nije pronašla na adresi i izdata je poternica za njim.

Ono što je od ranije poznato je da je to lice zadobilo lake telesne povrede, te je nakon pregleda u Opštoj bolnici Prokuplje i davanja izjave u svojstvu građana, pušten, ali se ispostavilo na osnovu snimaka u trenutku tuče da je on zapravo prišao M.U. i počeo da ga udara po glavi, a da su druga lica nakon toga njemu nanela povrede.

Sva ta lica su prošle nedelje uhapšena i dala su izjave, te im je po predlogu Osnovnog tužilaštva u Prokuplju postupajući sudija Osnovnog suda u Prokuplju izrekao meru zabrane napustanja mesta boravka i komunikacija sa drugim akterima.