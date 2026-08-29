Povređeni mladić prevezen je u bolnicu sa dve ubodne rane i nalazi se van životne opasnosti.
Hronika
KRVAVI OBRAČUN U ZRENJANINU! Mladić (19) izboden nožem u žestokoj tuči - napadač pobegao taksijem
Slušaj vest
U Ulici kralja Petra I u Zrenjaninu, u blizini poznate pekare, noćas nešto pre 3 časa došlo je do tuče u kojoj je teško povređen devetnaestogodišnji S.R.
Prema nezvaničnim informacijama, mladić je tokom sukoba dva puta napadnut nožem, i uboden.
Za napad je osumnjičen B.H. (22), sa prebivalištem u Novom Sadu, koji je nakon incidenta pobegao sa lica mesta taksijem.
Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog u Ulici cara Dušana u Zrenjaninu.
Povređeni S. R. hitno je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice, gde su mu konstatovane teške telesne povrede i dve ubodne rane.
Prema trenutno dostupnim informacijama, devetnaestogodišnjak je van životne opasnosti, prenosi 192.
Reaguj
Komentariši