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U Ulici kralja Petra I u Zrenjaninu, u blizini poznate pekare, noćas nešto pre 3 časa došlo je do tuče u kojoj je teško povređen devetnaestogodišnji S.R.

Prema nezvaničnim informacijama, mladić je tokom sukoba dva puta napadnut nožem, i uboden.

Za napad je osumnjičen B.H. (22), sa prebivalištem u Novom Sadu, koji je nakon incidenta pobegao sa lica mesta taksijem.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog u Ulici cara Dušana u Zrenjaninu.

Povređeni S. R. hitno je prevezen u Urgentni centar zrenjaninske bolnice, gde su mu konstatovane teške telesne povrede i dve ubodne rane.

Prema trenutno dostupnim informacijama, devetnaestogodišnjak je van životne opasnosti, prenosi 192.

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