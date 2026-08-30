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Ispred porodične kuće u Velikom Gradištu, gde je, kako se sumnja, granični policajac B. K. juče pucao u svoju sestru danas vlada muk. Meštani su i dalje u šoku nakon krvavog pira koji je potresao ovaj grad, a prema prvim informacijama, motiv bi mogao da bude povezan sa sporom oko podele porodične imovine. Komšija je otkrio kako su izgledali prvi, stravični trenuci, kada je shvatio da je došlo do pucnjave.

Kako se sumnja, B. K. je najpre došao do porodične kuće u kojoj je njegova sestra i pucao u nju. Nakon toga je otišao na drugu lokaciju, gde je usmrtio svog zeta i 19-godišnju sestričinu, dok je još jednu osobu teško ranio. Nakon krvavog napada, B. K. je izvršio samoubistvo.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Komšija se oglasio o stravičnom zločinu u Velikom Gradištu

Prvi komšija ranjene ispričao je da je sinoć sedeo u dvorištu kada je čuo dva pucnja.

- Bio sam u svom dvorištu, sedeo za stolom, kada sam iznenada čuo dva jaka pucnja. U prvi mah sam pomislio da su petarde, međutim, odmah sam shvatio da nije reč o tome, već da su to bili jaki pucnji - kaže sagovornik.

On dodaje da je izleteo na ulicu i tada video automobil koji se naglo pokrenuo.

- Krenuo je velikom brzinom unazad, potom skrenuo u drugu ulicu i nestao. Na asfaltu sam ugledao osobu koja je ležala oblivena krvlju, a pored nje je bila lokva krvi. Pokušao sam da utvrdim o kome je reč. Pretpostavio sam da je ćerka pokojnog Tome, a kasnije smo utvrdili da je to bila njegova sestra. Hitna pomoć je stigla veoma brzo. Kasnije smo čuli da je osumnjičeni nastavio sa pucanjem i da je upucao još nekoliko osoba - rekao je sagovornik.

Krvavi pir u Velikom Gradištu

Kako se sumnja, krvavi pir počeo je u porodičnoj kući u kojoj su B. K. i njegova sestra odrasli. On je najpre pucao u sestru, a potom otišao do kuće u kojoj je ona živela sa suprugom i ćerkom.

Tamo je, kako se sumnja, iz pištolja usmrtio zeta i svoju 19-godišnju sestričinu, dok je teško povredio majku ubijenog vatrogasca. Nakon zločina, B. K. je izvršio samoubistvo.