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Granični policajac B. K. (39), osumnjičen za stravičan porodični zločin u Velikom Gradištu, navodno je godinama unazad pokušavao da proda kuću koja je, prema tvrdnjama komšija, bila jedan od izvora dugogodišnjih porodičnih nesuglasica koje je na kraju okončano krvoprolićem.

Oglas koji je dao B. K. Foto: Društvene Mreže

Kako saznaje Kurir, B. K. je pre dve godine objavio oglas za prodaju velike porodične kuće u Velikom Gradištu, a tu nekretninu on je cenio 50.000 evra. Prema rečima meštana Velikog Gradišta, nekretnina u tom trenutku navodno nije pripadala njemu.

- Ta kuća nije bila njegova. Pripadala je čoveku koji je bio drugi muž njegove babe, odnosno čoveku koji im nije bio rođeni deda. Tu je, po našem mišljenju, počeo čitav problem - pričaju komšije.

U oglasu koji je ranije objavio B.K., on je nudio kuću površine oko 230 kvadrata, na placu od 5,5 ari za cenu od 50.000 evra. Kako je navedeno u oglasu, kuća ima prizemlje i sprat sa gotovo identičnim rasporedom prostorija, odvojen ulaz na sprat, dve velike terase, kao i više pomoćnih objekata.

U okviru imanja, prema opisu iz oglasa, nalazili su se pomoćni objekti, prostor za dimljenje mesa, tavan, pokrivena terasa sa ozidanim roštiljem, boksevi za pse, ostave i montažne šupe, dok je dvorište ograđeno i uređeno betoniranim stazama.

Međutim, upravo je pitanje ove kuće, prema pričama komšija, godinama bilo predmet komplikovanih porodičnih odnosa.

Ekipa Kurira posetila je kuću koja je, prema rečima komšija, bila "kamen spoticanja" između brata i njegove sestre.

Podsetimo, B. K. je u subotu 29. avgusta oko 13.30 sati pucao u svoju rođenu sestru A.Č. (46) i teško je ranio. Potom je hicima iz pištolja ubio sestrinog muža S.Č. (48) i ćerku J.Č. (19). Sestrinu svekrvu S.Č. (70) je teško ranio, a potom izvršio samoubistvo.

Oglas za prodaju kuće Foto: Društvene Mreže

- Baba od policajca i njenogve sestre se preudala pre mnogo godina. Taj čovek za koga se baba preudala, a koji im nijen bio rođeni deda, bio je zapravo vlasnik te kuće. Baba je umrla pre desetak godina, a onda su počele razne komplikacije oko imovine - pričaju meštani.

Kako tvrde komšije, muškarac koji je bio drugi suprug njihove babe, navodno nije bio u dobrim odnosima sa ocem policajca.

- Koliko znamo, deda je za života kuću prepisao jednoj ženi koja je trebalo da ga čuva i brine o njemu. Međutim, ona je u međuvremenu preminula. Potom je u martu ove godine preminuo i deda, a posle njegove smrti otvorilo se pitanje kome pripada ta kuća - navode sagovornici.

Prema rečima komšija, nakon smrti starijeg muškarca, kuća je izgleda ostala ocu policajca. Međutim, samo mesec dana kasnije, preminuo je i on.

- Nije ni prošlo mnogo vremena od smrti oca, a već je nastao problem oko nasledstva - priča jedan od sagovornika.

Sporna kuća Foto: Kurir

Imala plan

Prema pričama meštana, najveći spor nastao je nakon očeve smrti, koji je pre toga u testamentu naveo da sve ostavlja ćerki, a sinu policajcu ništa.

- Brat je pokušavao da natera sestru da prepiše sve to na njega, međutim ona to nije želela, ali nije želela ni da uzme za sebe, već da to ostavi njegovoj deci. To je, koliko smo čuli, bio jedan od glavnih problema između njih - pričaju komšije.

Kako se sumnja, osumnjičeni je sestru prekjuče pozvao u porodičnu kuću u kojoj su zajedno odrasli. Tada je, navodno, pokušao da je natera da potpiše dokumenta u vezi sa nasledstvom. Međutim, ona je to odbila. Ubrzo nakon toga začula se pucnjava.

Policajac je pucao u svoju sestru, a potom otišao do druge kuće, u kojoj je ona živela sa porodicom. Tamo je ubio svoju sestričinu i njenog supruga.

Sporna kuća Foto: Kurir

"Prokleta je"

Meštani sa kojima je ekipa Kurira razgovarala kažu da je ta sporna kuća očigledno "prokleta".

- Ljudi svašta pričaju kada se ovakva tragedija dogodi, ali činjenica je da se uz tu kuću vezalo mnogo nesreće. Prvo smrt babe, pa žene koja je brinula o dedi, zatim deda, pa njihov otac... A sada se dogodio ovaj masakr - kaže komšija i dodaje:

- Meni je B. K. čak nudio da proda kuću, zamalo da pristanem. Trebalo je da dam i kaparu i sva sreća pa nisam, vidite da se tu ne zna čije je šta, a na kraju nije ničije...

Ipak, komšije ističu da niko nije mogao da pretpostavi da će porodične nesuglasice, kakve god one bile, prerasti u ovakvo krvoproliće.