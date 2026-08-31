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Nakon stravičnog zločina u Velikom Gradištu, posebnu pažnju privukla je jeziva objava koju je, prema nezvaničnim saznanjima, policajac B. K. koji je u ovom mestu počinio jezivo krvoproliće, neposredno pre toga objavio na Instagram nalogu.

- Kad za*ebeš čoveka kom je srce kao Rusija, život te pogodi ko Putin nuklearkom - poruka je objavljena na profilu B. K. pre tragedije koja je zavila više porodica u crno. Inače, to nije jedina jeziva objava koja se mogla videti na društvenim mrežama ovog čoveka. Ranije je umeo da podeli i fotografije filmskog lika serijskog ubice Hanibala Lektora.

Foto: Društvene Mreže

Komšije sa kojima je ekipa Kurira razgovarala kažu da o osumnjičenom nemaju mnogo lepih reči.

- Iskreno, teško da ćete ovde naći nekoga ko će vam o njemu reći nešto lepo. Večito je bio problematičan, uvek je morao da se raspravlja, da nešto dokazuje i pokazuje da je on glavni - tvrdi jedan od meštana.

Granični policajac Foto: Društvene Mreže

Prema rečima komšija, još kao dečak govorio je da želi da postane policajac.

- Još kao mali je pričao da će biti policajac i da će "zavoditi red". To je stalno ponavljao. Kasnije je i ostvario ono što je želeo - priča sagovornik Kurira, dok drugi komšija smatra da je osumnjičeni voleo da pokazuje svoj autoritet.

- Voleo je da se predstavi kao neko ko ima moć i autoritet. Imao je taj stav da on mora da bude glavni i da se njegova reč sluša. Tako smo ga mi, kao komšije, doživljavali - kaže sagovornik.

Meštani kažu da su nakon masakra u šokui da sada pokušavaju da povežu različite događaje koji su prethodili krvoproliću.

- Kada se sada vratite i razmišljate o svemu, pitate se da li je bilo nekih znakova? Ali niko nije mogao da pretpostavi da će se sve završiti ovako. Jedno je kada se neko svađa ili pravi probleme, a potpuno drugo je ovo što se dogodilo - kaže potresena komšinica.

1/5 Vidi galeriju Veliko Gradište - Dvostruko ubistvo i samoubistvo Foto: Kurir

Podsetimo, stravični porodični zločin dogodio se prekjuče u Velikom Gradištu, a prema dosadašnjim informacijama, krvoproliće se odvijalo na dve lokacije, odnosno kuće udaljene svega nekoliko stotina metara. Prema nezvaničnim saznanjima, sukobu su prethodili porodični i imovinski problemi.

Kako se sumnja, osumnjičeni je najpre pucao u svoju sestru, nakon čega je otišao do kuće u kojoj je ona živela sa porodicom. Tamo su, prema dosadašnjim informacijama, ubijeni njegova sestričina i zet, dok je zetova majka teško ranjena. Nakon toga, osumnjičeni je izvršio samoubistvo.

- Ovo mesto je malo, svi se poznajemo. Posle ovoga više ništa neće biti isto. Samo pokušavamo da shvatimo kako je neko mogao da digne ruku na svoju porodicu - zaključuje sagovornik Kurira.

Jezive reči ubice pre masakra

Posebnu pažnju nakon zločina privukla je i objava koju je policajac objavio na Instagram nalogu neposredno pre krvoprolića. - Kad zajebeš čoveka kom je