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Suđenje Slavoljubu Trajkoviću, zvanom Trajko, za pokušaj ubistva sina poznatog muzičara iz grupe S.A.R.S. Luke Taseva i njegovog dede Dobrina Taseva 23. aprila prošle godine u Resniku, danas je odloženo u VIšem sudu u Beogradu jer se u sudu nije pojavio sudski veštak koji je trabalo da bude saslušan kao svedok.

Trajković je, inače, doveden iz pritvora u kom je već duže od godinu dana, ali je brzo vraćen iza rešetaka pošto suđenje nije održano.

Podsetimo, on se sumnjiči da je kobne večeri oko 22.30 sati maskiran kačketom i naočarima došao do porodične kuće u Resniku u kojoj su bili deda i sin. Kako se navodi u optužnici Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uspeo je da neopaženo uđe u spavaću sobu Luke Taseva, ali kako on nije bio unutra u tom trenutku, sačeko ga je skriven iza vrata. Međutim, kada je mladić ušao u svoju sobu, Trajković je kako se sumnja uperio pištolj u njega u nameri da ga ubije, ali je žrtva pokušala da se odbrani pa su počeli da se rvu, kada je u spavaću sobu ušao i Lukin deda.

Kuća u koju je upao Foto: Kurir

- Slavoljub Trajković je i dalje pokušavao da usmeri pištolj ka mladiću, ali ga je on u tome sprečavao tako što ga je obgrlio otpozadi i držao za ruke, u toku čega je okrivljeni iz navedenog pištolja opalio jedan metak - navodi se u optužnici tužilaštva.

Dobrin Tasev, koji je čuo zapomaganje unuka, kako se sumnja, pokušao je da otme pištolj, ali je Trajković pucao u njega i pogodio ga u levu ruku.

Međutim, deda i unuk uspeli su da savladaju Trajkovića, vežu ga kablovima i sačekaju dolazak policije.

Na prethodnom suđenju, inače, mladić koji je, kako se sumnja, bio meta Trajkovića, promenio je svoj iskaz i izjavio da je optuženi nije muškarac koji je kobne večeri ispalio hice, već da je pucač bio drugi muškarac, koji je uspeo da pobegne pre dolaska policije.

Podsetimo, Trajković je odranije poznat policiji i javnosti. Njemu se sudi za pokušaj ubistva radnika obezbeđenja kluba "Stefan Braun", a takođe se pominjao tokom suđenja Veljku Belivuku, jer je njegova kriminalna grupa navodno planirala Trajkovu likvidaciju, pošto su sumnjali da je on angažovao ljude i nabavio snajper za ubistvo Belivuka i Marka Miljkovića.