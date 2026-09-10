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Muškarac je teško ranjen sinoć oko 20 časova u pucnjavi u Obrenovcu. Prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju i zadržan na jedinici intenzivnog lečenja.

Sinoć oko 20 časova na teritoriji Obrenovca, muškarac je povređen iz vatrenog oružja. Kako je za RTS rekao pukovnik doc. dr Goran Rondović, prebačen je na Vojnomedicinsku akademiju sa teškim telesnim povredama.

"Zbrinut je, zadržan na jedinici intenzivnog lečenja. Sada se nalazi u stabilnom stanju i čeka svoj dalji oporavak", naveo je pukovnik Rondović,

Vojnomedicinska akademija je dežurna sredom, a tokom jučerašnjeg dana 70 pacijenata je zadržano na bolničkom lečenju.