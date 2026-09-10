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Sinoćnji oružani okršaj u okolini Obrenovca dobio je mračan preokret kada je otkriveno da je osumnjičeni Slavko O. (44) dao napunjeni pištolj svom desetogodišnjem detetu i naredio mu da puca u M. R. (25).

Dečak je poslušao oca, potegao oružje i ispalio više hitaca, pogodivši mladića u obe ruke.

Brzom i opsežnom akcijom policije, ubrzo nakon incidenta pronađeno je dete, kao i vatreno oružje iz kog je pucano na mladića. Dok se povređeni M. R. nalazi u bolnici, policija je stavila lisice na ruke ocu iz pakla - inače starom znancu policije sa bogatim krivičnim dosijeom - dok su u slučaj hitno uključene sve nadležne službe i Centar za socijalni rad, saznaje Telegraf.

Detalji horora koji je šokirao meštane

Napad koji se odigrao sinoć oko 21 sat isprva je delovao kao klasičan kriminalni obračun. Međutim, operativni rad policije i prve izjave svedoka otkrili su skandalozne detalje koji su zapanjili i iskusne inspektore. Između osumnjičenog Slavka O. i mladića M. R. izbila je žestoka svađa, nakon čega je četrdesetčetvorogodišnjak izvadio vatreno oružje. Umesto da sam povuče oroz, gurnuo je pištolj u ruke svom desetogodišnjem sinu i izdao mu jezivu naredbu.

Zastrašeno ili izmanipulisano dete ispalilo je više hitaca u pravcu M. R., nanevši mu ustrelne rane u predelu obe ruke. Ranjeni mladić je sa obilnim krvarenjem i teškim povredama hitno transportovan u zdravstvenu ustanovu, gde mu je pružena lekarska pomoć i trenutno se nalazi van životne opasnosti.

Pronađen pištolj, uhapšen otac sa "debelim" dosijeom

Policijske patrole su ubrzo nakon dojave blokirale ceo kraj, locirale i bezbedno zbrinule desetogodišnje dete, dok je oružje iz kog je pucano pronađeno i poslato na veštačenje. Osumnjičeni Slavko O. je odmah lišen slobode. Kako saznajemo, reč je o osobi koja odranije ima obiman policijski dosije zbog niza teških krivičnih dela, uključujući nasilničko ponašanje i ilegalno posedovanje oružja.

Zbog činjenice da je u izvršenje zločina direktno usmerio maloletno dete od svega 10 godina, slučaj je preuzeo viši tužilac, a osumnjičenom se na teret stavlja više teških krivičnih dela - od zloupotrebe maloletnog lica i naloženja izvršenja krivičnog dela, pa sve do neovlašćenog nošenja oružja i izazivanja opšte opasnosti.

Uključene sve službe

Zbog učestvovanja desetogodišnjaka u ovom krvavom piru, po hitnom postupku obavešten je i lokalni Centar za socijalni rad, koji će preduzeti sve mere iz svoje nadležnosti radi psihološke i pravne zaštite deteta. Osumnjičenom Slavku O. određeno je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.