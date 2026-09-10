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Prava drama odigrala se nedavno u stanu poznate starlete Tamare Đurić, pošto je zbog sukoba nje i njenog muža koji je prebačen iz pritvora u kućni pritvor sa nanogicom, morala da interveniše policija!

Kako Kurir saznaje, sukob u stanu starlete u kom je Nikola Kačarević, kom se sudi kao pripadniku takozvanog vračarskog klana, boravio u kućnom pritvoru, izbio je prema izjavi njenog supruga, zbog njene ljubomore i stalnih promena u ponašanju.

Izvor Kurira otkriva da je kritične večeri 25. avgusta, policiju prvo pozvala Tamara Đurić, a da je potom i njen suprug ispitan u svojstvu građanina u stanici policije. On je izjavio da je uzrok njihovih problema ljubomora starlete i da je njihov odnos bio turbulentan od prvog dana.

1/7 Vidi galeriju Nikola Kačarević i Tamara Đurić Foto: Privatna Arhiva, Antonio Ahel/ATAImages, Antonio Ahel/ATAImages

- On je izjavio da je prvih par dana, po njegovom izlasku iz pritvora u kom je bio od 2022. i prebacivanju u kućni pritvor u stan Tamare Đurić, njihov odnos bio noramalan i skladan, ali da je onda ona počela da pravi ljubomorne scene. Rekao je da je po njegovom dolasku u stan iz pritvora, starleta znala da ode i da je nema po dva dana, ali da je na njegov pokušaj da joj objasni da to nije u redu da radi zbog deteta, ona odgovarala da se odvikla od njihovog zajedničkog života - otkriva izvor Kurira šta je optuženi "vračarac" rekao u policiji u kojoj je ispitan kao građanin o incidentu koji se dogodio u njihovom stanu.

Kako navodi naš izvor, Kačaravić je rekao da je prava drama počela kada je njegova supruga sa njihovom petogodišnjom ćerkicom otišla na more, i kada je na kamerama ispred stana videla da su njemu u posetu došli prijatelj i devojka prijatelja.

- Naveo je da je bila ljubomorna i da je negodovala zbog njihovog dolaska u stan dok je ona na moru, zbog čega je izbila svađa. Međutim, sve je kulminiralo, kako on navodi, kada je u večeri kada se odvijala drama u stanu, od njega tražila da otključa i preda joj svoj mobilni telefon, što je i učinio. U telefonu je, navodno, našla poruku od žene koja je Kačareviću poslala pismo i dok je bio u pritvoru. Ispričao je da je Tamara Đurić nameravala da joj pošalje poruke, ali da joj je on oteo telefon i da ga je tada izgrebala po rukama, ali da on nju nije udario "niti bi to ikada učinio jer je voli" - otkriva sagovornik upućen u dramu koja se odigravala posle incidenta u stanu u kom su zajedno živeli.

1/6 Vidi galeriju Nikola Kačarević sa nanogicom došao u sud Foto: Nemanja Nikolić

Prema njegovim navodima, Kačarević je istog dana Specijalnom sudu u Beogradu koji vodi postupak protiv njega, predao molbu da mu se omogući da u kućnom pritvoru boravi na drugoj adresi.

Inače, Kačarević i Tamara Đurić venčali su se u crkvi u oktobru 2021. Nepunih godinu dana kasnije, u novembru 2022. uhapšen je zbog sumnje da je bio pripadnik vračarskog klana na čijem su čelu bili Nikola Vušović, zvani Džoni sa Vračara i odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Njegova supruga posećivala ga je u pritvoru, a pred sudom je saslušana i kao svedok jer se njeno ime pominjalo tokom postupka kao i u porukama sa Skaja koje su izvođene kao dokaz tužilaštva u sudu.