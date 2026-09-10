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Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana Nenadu R. (42) osumnjičenom da je 7. septembra u stanu na Voždovcu nožem ubio M. R.

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom period. Osumnjičeni je na saslušanju u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu izneo svoju odbranu.

Mesto zločina na Voždovcu Foto: Kurir

Naredbom o sprovođenju istrage osumnjičenom se na teret stavlja krivično delo ubistvo.

"Postoje osnovi sumnje da je 7. septembra oko 00.10 časova Nenad R. lišio života M.R. u stanu na Voždovcu, tako što je nakon verbalnog konflikta među njima došlo i do fizičkog sukoba, pa je u istom osumnjičeni kuhinjskim nožem zadao dve ubodne rane oštećenom u predelu levog dela grudi i desnog lakta, usled kojih povreda je M. R. preminuo na licu mesta", navodi se u saopštenju.

Nenad R. je zvao policiju već oko ponoći, ali je policijske službenike i Hitnu pomoć navodio na pogrešnu adresu!

On je potom bio nedostupan sve do oko pet sati ujutru, a kada je ponovo postao dostupan, policija ga je kontaktirala i tada je utvrđena tačna lokacija na kojoj se nalazi.

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