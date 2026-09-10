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Planinarsko sportsko društvo Stena oprostilo se od svog člana i alpiniste S.S. (30) koji je tragično stradao juče u Žičkoj ulici u Beogradu.

"Sa velikom tugom vas obaveštavamo da je naš član i alpinista S.S. juče tragično preminuo na visinskim radovima. Bio je retko čista duša, veliki prijatelj i odličan trener. Velika praznina ostaje iza njega. Slava mu!", navode u objavi.

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Foto: Facebook

Podsetimo, mladić je izgubio život u teškoj nesreći koja se dogodila u Beogradu, kada je tokom izvođenja radova na visini pao sa petog sprata zgrade direktno na krov trolejbusa.

Nesreća se odigrala u trenutku kada je izvodio alpinističke radove na postavljanju spoljne rasvete na zgradi. Nezvanično, dok je visio na petom spratu, ulicom je prolazio trolejbus.

Prema rečima svedoka, vozilo je retrovizorom zakačilo radno uže kojim je mladić bio osiguran, usled čega je on izgubio oslonac i pao sa velike visine na krov trolejbusa, koji se zaustavio nekoliko kućnih brojeva dalje.

Prve slike sa mesta nesreće kada je pao mladić na trolejbus Foto: Kurir

Jedan od očevidaca koji se u trenutku tragedije zatekao na ulici opisao je potresne detalje ovog događaja:

"Sve se odigralo u sekundi, niko nije stigao ni da vikne. Trolejbus je normalno prolazio ulicom i samo se čuo oštar, jak zvuk - retrovizor je zakačio kanap koji je visio sa zgrade. Sledeće što sam video bio je strašan pad na krov vozila. Trolejbus se odmah zaustavio, ljudi su istrčali napolje u šoku, ali nesrećnom mladiću nije bilo spasa. Ubrzo su stigli vatrogasci da ga spuste... Scena je bila jeziva."

Lekari Hitne pomoći su po dolasku na mesto nesreće mogli samo da konstatuju smrt.

Kurir.rs/Telegraf.rs

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