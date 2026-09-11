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Više javno tužilaštvo u Beogradu saopstilo je da preuzelo od Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu predmet protiv S. C. (29) osumnjičenog da je 11. septembra 2026. godine u kratkom vremenskom periodu izvršio dva krivična dela Razbojništvo na štetu V.D. (18) i D.S. (53), koji je inače dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, nakon što je utvrđeno da je kritičnom prilikom 18-godišnjak zadobio tešku telesnu povredu.

Postoje osnovi sumnje, kako se navidi, da je S.C. prilikom izvršenja krivičnog dela oštećenom V.D. polomio ruku, nanevši mu tešku telesnu povredu, čime je izvršio krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 2 Krivičnog zakonika, za koje nadležnost za postupanje imaju viša javna tužilaštva.

S.C. je, kako se sumnja, upotrebom sile od oštećenog V.D. oduzeo torbicu sa novčanikom, dokumentima, slušalicama i punjačem za mobilni telefon.

Takođe postoje osnovi sumnje da je S.C. izvršio krivično delo Razbojništvo iz člana 206 stav 1 nad D. S, kojom prilikom je oštećeni zadobio lake telesne povrede.

Osumnjičeni je upotrebom sile od D.S. oduzeo novčanik sa dokumentima i novcem u iznosu oko 75.000 dinara i 500 eura.

Oštećenom je u policijskoj stanici uz potvrdu vraćeno 70.590 dinara i 475 evra.

- Više javno tužilaštvo u Beogradu ovom prilikom demantuje neosnovane tvrdnje koje su se pojavile u pojedinim medijima da je izvršenje krivičnog dela Razbojništvo nad dekanom Filozofskog fakulteta politički motivisano, jer ne postoji nijedna indicija koja bi na to ukazala - saopsteno je iz tuzilastva.

Kako saznajemo, osumnjičeni je već 8 puta osuđivan za različita krivična dela.