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Istraga je otkrila jezive detalje trenutka kada je osumnjičeni Petar Guzijan (39), zvani Mali Cuner, pogledao kroz špijunku, a zatim otvorio vrata i ispalio hitac u grudi svog prijatelja.

Incident se odigrao u subotu oko 17.30 časova, kada je povređeni Branko B. došao do kuće svog prijatelja Petra Guzijana. Branko je pozvonio na vrata, a osumnjičeni Guzijan je navodno pre otvaranja pogledao kroz špijunku. Međutim, kako ga u tom trenutku nije prepoznao, Guzijan je otvorio vrata i odmah ispalio hitac iz vatrenog oružja, objavio je Telegraf.

Tek kada je video svog prijatelja kako se ruši na kućnom pragu sa prostrelnom ranom u predelu grudi, osumnjičeni je shvatio šta je uradio. U potpunom šoku, Guzijan je odmah pozvao zajedničkog druga S. K., sa kojim je ranjenog Branka ubacio u automobil. S. K. je povređenog hitno prevezao u KBC „Zemun”, gde je posle hirurške intervencije njegovo stanje stabilizovano i nalazi se pod stalnim lekarskim nadzorom.

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Svestan šta se dogodilo, Petar Guzijan je neposredno nakon toga sam pozvao policiju, prijavio da je došlo do ranjavanja i naveo da je u pitanju bio tragičan nesrećni slučaj. Ubrzo potom, u pratnji svog advokata, samovoljno je ušao u policijsku stanicu i predao se operativcima.

Tokom uviđaja, policijski službenici su pronašli i zaplenili pištolj iz kog je ispaljen kobni hitac, a koji je poslat na balističko veštačenje.

Svedok je potvrdio verziju o špijunki, tužilaštvo ga tereti za pokušaj ubistva

Intenzivan rad na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja vode pripadnici Uprave kriminalističke policije (Služba za suzbijanje kriminala) u direktnoj saradnji sa Trećim odeljenjem Policijske uprave za grad Beograd.

Iskaz svedoka S. K., koji je pomogao pri prevozu ranjenog u bolnicu, u potpunosti ide u prilog odbrani osumnjičenog - potvrdivši da je do upotrebe oružja došlo spletom nesrećnih okolnosti i pogrešne procene kroz špijunku. Uprkos tome, Više javno tužilaštvo u Beogradu delo je inicijalno kvalifikovalo kao ubistvo u pokušaju.

Guzijanu je po nalogu tužioca određeno policijsko zadržavanje do 48 sati, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti sproveden na saslušanje u tužilaštvo.

Ko je Petar Guzijan, zvani Mali Cuner

Petar Guzijan iza sebe već ima pravosnažnu presudu Višeg suda u Beogradu, kojom je ranije osuđen na dve i po godine zatvora zbog neovlašćenog nošenja i prometa oružja, zbog čega nadležni organi sa posebnom pažnjom proveravaju sve okolnosti i balističke nalaze u Altini.

Nadimak Mali Cuner osumnjičeni je nasledio od svog pokojnog oca Jovana Guzijana Cunera, koji je tokom devedesetih godina važio za jednog od najuticajnijih vođa zemunskog podzemlja pre uspona klana iz Šilerove. Stariji Cuner likvidiran je 5. oktobra 2002. godine u sačekuši na auto-putu u Beogradu, u blizini pumpe „Zmaj”, po naređenju Dušana Spasojevića.

Policijska istraga i dalja veštačenja se nastavljaju kako bi se utvrdilo da li će tužilaštvo zadržati kvalifikaciju ubistva u pokušaju ili će delo biti prekvalifikovano u skladu sa iskazom svedoka i navodima odbrane.