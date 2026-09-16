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Zločin koji se 12. septembra dogodio u Novoj Pazovi potresao je žitelje ovog mesta, ali i one koji su poznavali ubijenog čoveka. Na mestu gde je u nedelju pronađeno telo muškarca (77) iz Novog Sada, za kog se ispostavilo da je žrtva svirepog zločina, i dalje su vidljivi tragovi kriv. Ubistvo se, pdosetimo, odigralo u subotu na gradilištu pored puta, preko puta tržnog centra u Novoj Pazovi.

Prema našim saznanjima, utvrđeno je da je na tom mestu u subotu Novosađanin namerno usmrćen tako što je pregažen automobilom, a osumnjičeni za ubistvo Z. P. (47), takođe iz Novog Sada, uhapšen je u ponedeljak, nakon kraćeg bekstva.

Na mestu zločina ostale su potresne scene - krvavi tragovi i polomljene naočare za vid, dokazi da je muškarac svirepo pregažen.

Takođe, inspektori su i nekoliko dana nakon zločina, metal-detektorima pretraživali šiblje oko lica mesta, verovatno tražeći nove dokaze o ubistvu.

1/4 Vidi galeriju Mesto gde je usmrćen muškarac u Novoj Pazovi Foto: Kurir

Prema našim nezvaničnim saznanjima, osumnjičeni je žrtvu nakon ubistva pomerio kako se telo ne bi videlo sa puta.

- Tu se nalazi tek napravljeni temelj za zgradu, a okolo je samo poljana. Preko puta je veliki tržni centar, koji od ovog gradilišta razdvaja prometni kolovoz. Mesto zločina je na svega dvadesetak metara od tog puta i vozači bi mogli da vide telo da je ostalo na mestu na kojem je čovek pregažen. Zato postoji sumnja da je ubica žrtvu odvukao do temeljene jame i tako pokušao da sakrije zločin. Tek sutradan, u nedelju, je neko bio na tom gradilištu i pronašao telo, pa je to odmah javio policiji - ispričao je za Kurir izvor blizak slučaju.

Prema našim informacijama, još uvek se ispituju tačne okolnosti pod kojima se zločin odigrao, ali je utvrđeno da su Z.P. i ubijeni muškarac poznanici, i da su kobne subote, verovatno u večernjim satima, putovali iz Novog Sada u pravcu Batajnice, žrtvinim automobilom, ali da su odjednom skrenuli s puta na gradilište.

1/5 Vidi galeriju Policija vrši uviđaj na mestu zločina Foto: Kurir

- Nije poznato da li su se njih dvojica posvađali u kolima, ili tek kad su se parkirali, ali se zna da je stariji muškarac na tom mestu usmrćen automobilom, kao i da je osumnjičeni nakon skrivanja tela ukrao torbicu od žrtve, u kojoj je bio mali iznos novca, a onda pobegao na železničku stanicu u Novoj Pazovi i uputio se vozom ka Novom Sadu - ističe naš izvor.

Ove informacije potvrdila je juče i policija koja se oglasila saopštenjem.

Mesto gde je osumnjičeni ostavio žrtvin automobil Foto: Kurir

- Pripadnici MUP u Sremskoj Mitrovici i Staroj Pazovi, operativnim radom, rasvetlili su teško ubistvo izvršeno 12. septembra i uhapsili Z. P. (47), zbog sumnje da je izvršio ovo krivično delo. Kako se sumnja, on je, posle svađe, automobilom pregazio sedamdesetsedmogodišnjeg poznanika u blizini tržnog centra u Novoj Pazovi, uzeo njegovu torbicu, a zatim vozom pobegao u pravcu Novog Sada, gde je i uhapšen. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, Z. P. je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu - piše u saopštenju MUP.

Temeljna jama na gradilištu gde je pronađeno telo Foto: Kurir

Na licu mesta pronađen je i automobil ubijenog muškarca, koji je osumnjičeni ostavio u jarku, pored gradilišta.