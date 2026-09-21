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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva lišeni slobode M.N. i A.M, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, krivično delo Poreska utaja i krivično delo Pranje novca u saizvršilaštvu.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1.12.2024. godine do 11.8.2025. godine, osumnjičeni M.N i A.M., kao odgovorno lice privrednog društva "A3 Architects Studio" d.o.o. Inđija, izvršili isplatu ukupnog iznosa od 28.727.980,00 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na pripremanju sadržaja i projekata paviljona na specijalizovanoj izložbi "Expo 2027" - koji radovi nisu izvedeni.

- Odgovorna lica tih privrednih društava, osumnjičeni N.K, B.T. i N.K., kao i još dva osumnjičena (koja su u bekstvu i za kojima se intenzivno traga), po prijemu novca, sa znanjem da isti potiče od kriminalne delatnosti, izvršili njegovu konverziju i prenos, u nameri da time prikriju nezakonito poreklo imovine, neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na lični račun osumnjičenog N.K. - piše u saopštenju nadležnog tužilaštva.

Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama osumnjičeni M.N. i A.M. su umanjili oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica, te su na ovaj način su oštetili budžet Republike Srbije za ukupan iznos od 8.378.988,00 dinara.