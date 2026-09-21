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Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da su po nalogu Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije ovog tužilaštva lišeni slobode M.N. i A.M, zbog osnova sumnje da su izvršili krivično delo Poreska prevara u vezi sa porezom na dodatu vrednost Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, krivično delo Poreska utaja i krivično delo Pranje novca u saizvršilaštvu.

Kako je saopštilo Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, u toku do sada preduzetih radnji u okviru predistražnog postupka utvrđeno je da postoje osnovi sumnje da su u periodu od 1.12.2024. godine do 11.8.2025. godine, osumnjičeni M.N i A.M., kao odgovorno lice privrednog društva "A3 Architects Studio" d.o.o. Inđija, izvršili isplatu ukupnog iznosa od 28.727.980,00 dinara na tekuće račune navodnih dobavljača na ime fiktivnih radova na pripremanju sadržaja i projekata paviljona na specijalizovanoj izložbi "Expo 2027" - koji radovi nisu izvedeni.

- Odgovorna lica tih privrednih društava, osumnjičeni N.K, B.T. i N.K., kao i još dva osumnjičena (koja su u bekstvu i za kojima se intenzivno traga), po prijemu novca, sa znanjem da isti potiče od kriminalne delatnosti, izvršili njegovu konverziju i prenos, u nameri da time prikriju nezakonito poreklo imovine, neosnovanim bezgotovinskim transakcijama na lični račun osumnjičenog N.K. - piše u saopštenju nadležnog tužilaštva.

Po prethodno pomenutim fiktivnim fakturama osumnjičeni M.N. i A.M. su umanjili oporezivu dobit na osnovu neosnovano uvećanih troškova poslovanja i izbegli obračun, prijavu i plaćanje poreskih obaveza, i to poreza na dobit pravnih lica, te su na ovaj način su oštetili budžet Republike Srbije za ukupan iznos od 8.378.988,00 dinara.

Na osnovu odobrenja Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu osumnjičenima M.N. i A.M. određeno je zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, dok je u odnosu na N.K., B.T. i N.K. krivični postupak u toku.

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