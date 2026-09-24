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Radoje Zvicer, jedan od najtraženijih begunaca i čovek koji stoji na čelu kavačkog klana, našao se na poternici rame uz rame sa dvojicom najtraženijih narko-bosova, Alehandrom Salgadom Vegom, poznatim kao Tigar, i Džozefom Lajdekersom, poznatijim kao Buckasti Džos.

Zvicer je, prema navodima bezbednosnih službi, trenutno jedan od trojice najtraženijih svetskih narko-bosova.

Dok se za Zvicerom traga od 2021. godine, "El Tigre" iliti Tigar se na evropskoj listi najtraženijih begunaca našao zbog sumnje da rukovodi velikom međunarodnom mrežom za trgovinu kokainom, dok je "Bolle Jos", odnosno Buckasti Džoz, već osuđivan na višedecenijske kazne zatvora, ali je i dalje van domašaja policije.

Radoje Zvicer Foto: Kurir, Mup

"Kavčanin" opasan i naoružan

Za Radojem Zvicerom raspisane su međunarodne poternice, a njegovo ime nalazi se i na platformi "Europe's Most Wanted". Austrijska kriminalistička obaveštajna služba za njim je raspisala potragu zbog sumnje da je povezan sa krijumčarenjem kokaina, a uz njegov profil stoji upozorenje da je opasan i da je moguće naoružan.

Posebnu težinu toj potrazi daje činjenica da Zvicer već godinama uspeva da izbegne hapšenje, iako je njegovo ime poznato istražiteljima širom Evrope.

Radoje Zvicer Foto: Europol

- Ukoliko postoji više doušnika, nagrada će biti raspodeljena prema relevantnosti dostavljenih informacija - stoji uz obaveštenje gde je posebno istaknuto upozorenje da se radi o osobi koja je "opasna i moguće naoružana".

Zvicer se, prema dostupnim podacima, nalazi na poternicama od 2021. godine, a poslednji put je, koliko je poznato, viđen u Crnoj Gori. Od tada mu se gubi trag.

Takođe, i u Srbiji se njegovo ime povezuje sa istragama protiv organizovane kriminalne grupe koja se sumnjiči za više ubistava i pokušaja ubistava. Njegovo ime pominjalo se i u predmetima koji se odnose na likvidacije pripadnika suprotstavljenog "škaljarskog klana", dok se u međunarodnim istragama dovodi u vezu i sa velikim pošiljkama kokaina.

Međutim, ono što Zvicerovu potragu čini posebno zanimljivom jeste način na koji je, prema podacima evropskih istražitelja, godinama uspevao da prikrije svoj pravi identitet.

Dat i opis Radoja Zvicera Foto: Europol

Najmanje 14 identiteta

Evropol navodi da je Zvicer koristio lažna dokumenta i najmanje 14 različitih identiteta. Među njima su Josip Babić, Dragan Gojković, David Grepo, Ferenc Karoli, Davor Lang, Krsto Maros, Željko Papić, Leos Salonikios, Ljudović Vrablić, Manuel Zambelić i Slobodan Zec, dok su u dokumentima navođene i varijacije njegovog pravog imena.

Tako se u policijskim bazama pojavljuju i imena poput Radoe Zviter i Radoie Zvitser.

1/6 Vidi galeriju Sva lica Radoja Zvicera Foto: Interpol

Koje je identitete koristio Zvicer - Josip Babić, rođen 6. februara 1979. u Nemačkoj

- Dragan Gojković, rođen 8. septembra 1977. u Beranama

- David Grepo, rođen 2. marta 1983.

- Ferenc Karolj, rođen 31. marta 1975.

- Davor Lang, rođen 25. maja 1975. u Novom Sadu

- Krsto Maros, rođen 30. jula 1978. u Kotoru

- Krsto Maros, rođen 31. jula 1978.

- Željko Papić, rođen 11. marta 1980. u Ljubljani

- Leos Salonikios, rođen 29. septembra 1987. u Solunu

- Ljudović Vrablić, rođen 15. novembra 1980.

- Manuel Zambelić, rođen 26. juna 1980.

- Slobodan Zec, rođen 23. marta 1976. u Novom Sadu

- Radoje Zvicer, rođen 31. jula 1978.

- Radoe Zviter, rođen 20. decembra 1982.

- Radoie Zvitser, rođen 21. decembra 1982

Promena identiteta, međutim, nije bila jedina stvar koja je trebalo da oteža njegovo prepoznavanje.

Na fotografijama koje su objavili Interpol i evropske policijske službe vidi se da je tokom godina menjao i fizički izgled. Na nekim fotografijama ima kratku kosu i izražene zaliske, na drugima znatno gušću kosu, dok se na jednoj pojavljuje čak i sa šiškama koje prekrivaju deo čela. Menjao je i bradu, puštao je, skraćivao ili potpuno brijao.

Njegov lični opis navodi ga kao belca, mišićave i atletske građe, sa plavim očima i smeđom kosom. Ipak, kako se ističe, postoji detalj koji bi mogao da ga odvoji od drugih ljudi sličnog izgleda, ožiljci od prostrelnih rana.

Preživeo atentat Zvicer je u maju 2020. godine preživeo pokušaj likvidacije u Kijevu. Na njega je pucano dok je bio sa suprugom Tamarom Zvicer, a nakon napada prebačen je u bolnicu. Ožiljci koje je tada zadobio danas su navedeni kao jedna od njegovih posebnih fizičkih karakteristika u policijskim opisima.

Takođe, Evropol je na svojoj internet stranici objavio bazu pod imenom "Krv je na njihovim rukama"uz listu najtraženijih evropskih begunaca,među kojima se našao i odbegli vođa kavačkog klana.

- Imaju krv na rukama. Možete li nam pomoći da ove opasne begunce privedemo pravdi? - navodi se u novom odeljku na internet stranici Evropola, na kojoj je uz preostale objavljena i fotografija Radoja Zvicera.

I dok potraga za Zvicerom traje, na evropskoj listi najtraženijih begunaca pojavilo se još jedno ime, Alehandro Salgado Vega, poznat kao "El Tigre".

Španac kontrolisao kokainsku mrežu

Alehandro Salgado Vega, španski državljanin označen je od evropskih istražitelja kao jedna od ključnih figura međunarodne mreže za trgovinu kokainom i pranje novca.

Njegov nadimak "El Tigre" /Tigar/ možda je zvučan, ali mnogo više pažnje privlači ono što mu evropske službe stavljaju na teret.

Alehandro Salgado Vega Foto: Evropol

Prema opisu koji je objavljen uz njegov profil, Salgado Vega je navodno imao veliku kontrolu nad saradnicima i rukovodio organizacijom koja je slala velike pošiljke kokaina ka Evropi.

- Istražitelji ga ne povezuju samo sa transportom droge već i sa pranjem novca od kriminala. Posebno se pominje takozvana "Banka Dubaija", odnosno mreža za prebacivanje novca preko neformalnih sistema poznatih kao "hawala" - pišu španski mediji.

Takav način prenosa novca omogućava da se sredstva prebacuju između različitih zemalja bez klasičnog bankarskog transfera, što može otežati praćenje novčanih tokova.

Njegovo ime istražitelji povezuju sa velikim količinama kokaina koje su stizale u Evropu. U jednom od slučajeva koji se navode u kontekstu njegove organizacije zaplenjeno je više tona kokaina u Španiji. Salgado Vega je, međutim, i dalje na slobodi. Zbog toga je njegovo ime uvršteno među najtraženije begunce u Evropi, uz apel građanima da policiji dostave informacije koje bi mogle da pomognu u njegovom pronalaženju.

Od balkanskih ruta, preko Španije, pa sve do luka Roterdama i Antverpena, pominje se i čovek čije je ime godinama sinonim za evropsku potragu za narko-bosovima, "Bolle Josa".

Kralj kokaina

Džozef Lajdekers, poznat kao "Bolle Jos" iliti Buckasti Džos, jedan je od najpoznatijih holandskih begunaca povezanih sa međunarodnom trgovinom narkoticima, počev u lukama Roterdam i Antverpen, ključnim evropskim tačkama kroz koje godinama prolaze ogromne količine kokaina iz Južne Amerike.

Džozef Lajdekers Foto: Politie / Politie

Lajdekers je 2024. godine u Holandiji u odsustvu osuđen na 24 godine zatvora. Teretio se za šest transporta droge, ukupno oko sedam tona kokaina, kao i za oružanu pljačku i nalog za ubistvo. Belgijski sud ga je potom osudio i u odvojenom predmetu koji se odnosio na pokušaj krijumčarenja droge preko luke Antverpen.

- Njegovo ime povezano je sa kriminalnom mrežom koja je koristila ogromne količine novca i nasilje kako bi obezbedila prolaz kokainskim pošiljkama kroz evropske luke - pišu holandski mediji. Ali ono što je ovu priču učinilo gotovo filmskom jeste činjenica da se čovek koji je tražen u Evropi pojavio hiljadama kilometara dalje, u Sijera Leoneu gde je stupio u vezu sa, ni manje ni više nego, predsednikovom ćerkom.

Početkom 2025. godine, navodno, pojavili su se snimci na kojima se vidi muškarac za kog su holandske vlasti tvrdile da je upravo Leijdekkers. Na jednom od njih pojavio se tokom službe u crkvi u blizini predsednika Sijera Leonea Julijusa Maade Bija. Ubrzo je, prema pisanju holandskih medija, postalo poznato da je Leijdekkers povezan sa predsednikovom porodicom, nakon što je objavljeno da je u vezi sa njegovom ćerkom Agnes Bio.