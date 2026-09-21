U Batajnici, muškarac (65) teško povređen nakon pada sa visine od pet metara tokom tehničkog pregleda automobila.
Hronika
ODVEZAO AUTO NA TEHNIČKI, PA PAO NA GLAVU Užas u Batajnici, muškarcu se bore za život
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Muškarac (65) teško je povređen nakon što je pao sa visine od oko pet metara u Batajnici.
Kako se saznaje, Z. V. je došao na tehnički pregled kako bi namestio klimu u automobilu, kada je iznenada pao sa visine direktno na glavu.
On je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.
Kurir/Telegraf
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