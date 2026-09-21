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Muškarac (65) teško je povređen nakon što je pao sa visine od oko pet metara u Batajnici.

Kako se saznaje, Z. V. je došao na tehnički pregled kako bi namestio klimu u automobilu, kada je iznenada pao sa visine direktno na glavu.

On je sa teškim telesnim povredama prevezen u Zemunsku bolnicu, gde mu je ukazana lekarska pomoć.

Kurir/Telegraf

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