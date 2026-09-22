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Dva odgovorna lica privrednog društva iz Inđije uhapšena su zbog sumnje da su kroz fiktivne poslove povezane sa projektima paviljona za EXPO 2027 izvukla gotovo 29 miliona dinara. Prema navodima tužilaštva, radovi za koje je novac isplaćen nisu ni izvedeni, dok je budžet Srbije, usled izbegavanja plaćanja poreza, oštećen za više od osam miliona dinara.

A kako istražitelji prate novac kada krene da se prebacuje sa računa na račun i kako se utvrđuje da je reč o pranju novca, za emisiju "Redakcija", objasnio je Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca.

- Na ovom konkretnom slučaju imamo klasičnu ekonomsku, odnosno poslovnu prevaru, koja predstavlja predikatno delo pranja novca. Imamo lažno prikazivanje činjenica da su određeni radovi izvršeni, zatim izdavanje lažnih faktura i, naposletku, uskraćivanje poreskih obaveza prilikom podizanja tog novca od strane samih učinilaca. Nažalost, prevare su jedna od najčešćih pojava u svetu i Srbija u tom pogledu nije izuzetak. Prema određenim konzervativnim procenama, šteta prouzrokovana prevarama na globalnom nivou u 2025. godini iznosila je 580 milijardi dolara, što predstavlja povećanje od oko 20 odsto u odnosu na 2024. godinu. Tu govorimo samo o prijavljenim slučajevima - rekao je Radovanović.

Željko Radovanović, direktor Uprave za sprečavanje pranja novca Foto: Kurir Televizija

"Svi možemo postati meta prevare"

Upozorio je da nove tehnologije dodatno otvaraju prostor za prevare i da se sa njima građani sve češće suočavaju.

- Kada tome dodamo neprijavljene slučajeve sajber prevara i prevara putem interneta, procenjuje se da šteta na globalnom nivou prelazi 1.000 milijardi dolara, odnosno jedan bilion. Vidite o kakvom se novcu govori. Razvoj novih tehnologija i društvenih mreža otvara nove kanale prevarantima da stupe u kontakt sa žrtvama i zaista svi možemo postati meta prevare. Iskoristio bih ovu situaciju da upozorim vaše gledaoce da dobro obrate pažnju. U poslednjih nekoliko meseci i mi smo na nivou Uprave primetili da više od 50 odsto naših slučajeva sadrži određene elemente prevare - upozorio je.

Direktor Uprave za sprečavanje pranja novca upozorio je na sve češće metode kojima prevaranti pokušavaju da namame građane i zloupotrebe poverenje u državne institucije.

- Posebno treba obratiti pažnju na investicione prevare, kada građani dobijaju ponude da ulaganjem nekoliko stotina ili do 1.000 evra ostvare visoku stopu prinosa u veoma kratkom periodu. To nije normalno i nije uobičajeno. Ako je bankarska kamata oko pet odsto, a prinos u nekom investicionom fondu sedam odsto, postavlja se pitanje ko može da vam omogući zaradu od 50 odsto mesečno? Takođe, primetili smo da građani dobijaju imejlove ili pisma u kojima prevaranti zloupotrebljavaju obeležja institucija - žigove, pečate, adrese i imejl adrese, pre svega državnih organa poput Poreske uprave i Republičkog geodetskog zavoda - kako bi žrtve naveli da preduzmu određenu radnju - nastavio je.

Foto: RaffMaster/Shutterstock

Na pitanje kako se utvrđuje novac koji se prebacuje sa računa na račun i konvertuje, objasnio je Radovanović za Kurir TV:

- Nažalost, to je teško utvrditi, jer gotovo u svim ozbiljnijim slučajevima postoji prekogranični element, odnosno šema koja obuhvata više zemalja. Mislim da je procenat slučajeva koji se dovedu do kraja, odnosno do pravosnažne presude, zaista mali u odnosu na ukupan broj slučajeva. Zašto? Jednostavno, državni organi, ne samo u Srbiji već širom sveta, imaju ograničene resurse. Mi svakodnevno sarađujemo sa partnerskim službama na ovakvim slučajevima, ali broj prevara je veliki i zbog toga u radu moramo da primenjujemo prioritizaciju. Kada ste u situaciji da morate da određujete prioritete, automatski ne možete da pokrijete sve i ne možete da istražite svaki slučaj. Čak i kada se određeni slučaj istraži, veoma je teško doći do krajnjih organizatora, odnosno ljudi koji su osmislili celu šemu. Obično se dođe do posrednika ili osobe koja je bila u neposrednom kontaktu sa žrtvom, a dalje od toga istraga često ne ide - za Kurir televiziju, zaključio je Radovanović.

03:29 "PREVARANTI KORISTE ŽIGOVE, PEČATE I ADRESE DRŽAVNIH INSTITUCIJA" Novi detalji pokušaja krađe para preko EXPO-a: "Štete prelaze i do hiljadu milijardi dolara" Izvor: Kurir televizija

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