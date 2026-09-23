- Upravo nalazim ispred Osnovne škole "Jožef Atila", koja se nalazi na Telepu u Novom Sadu. Škola je odmah izdala saopštenje kako bi umirila roditelje, ali i celu javnost, s obzirom na to da nas, posle mnogo tragedija koje su se dogodile i u svetu i kod nas, ovakve vesti sve uznemire. Srećom, nož je ostao na dnu torbe jedanaestogodišnje devojčice . Prosvetni radnici su uspeli na vreme da otkriju šta se dešava i spreče da dođe do ozbiljnijeg incidenta. Ona ima 11 godina i nije krivično odgovorna. Nakon svega usledio je poziv Centru za socijalni rad, policiji i tužilaštvu, koji su sada preuzeli slučaj. Škola je ponudila i psihološku pomoć svim učenicima koji su zbog ovog događaja uznemireni - rekla je Keneški.

Šta je prethodilo incidentu?

- Nema zvaničnih informacija o tome zbog čega je devojčica donela nož u školu, ali ono što se nezvanično navodi jeste da je neko vremetrpela vršnjačko nasilje. Da li je to nasilje bilo fizičko ili verbalno, za sada ne znamo. Vrlo je moguće da je više bilo verbalno nego fizičko, ali je očigledno da je nešto bilo okidač da ovo jedanaestogodišnje dete u školu dođe sa hladnim oružjem. Da li je neko možda ranije mogao da primeti da se nešto dešava i da je eventualno mogao da reaguje pre nego što dođe do ovog incidenta, verovatno će se utvrditi nakon svih razgovora sa devojčicom, učenicima iz njenog odeljenja, kao i sa nastavnicima koji joj predaju. Za sada se, dakle, Centar za socijalni rad bavi detetom, dok policija i tužilaštvo utvrđuju dalje okolnosti i motive, odnosno kako je uopšte došlo do toga da dete od 11 godina u školu donese nož sa sečivom dugim čak 13 centimetara. Kao što sam mogla da primetim jutros, ispred škole je sve mirno. Roditelji dovode svoju decu, nastava je upravo počela, ali uznemirenost, naravno, postoji. I to ne samo u ovoj školi, već i u celom Novom Sadu, jer ovakve vesti zaista nikada nisu dobrodošle - za Kurir televiziju, zaključila je Keneški.