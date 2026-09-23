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Stanar jedne od zgrada u Beogradu na vodi pretio je pištoljem komšiji i njegovoj devojci nakon rasprave koja je, kako se navodi na društvenim mrežama uz priložen video-snimak, počela zbog psa.

Incident se, navodno, dogodio u subotu, 19. septembra, oko 22.30 časova, kada je zbog nesuglasica oko ulaska psa u ograđeni deo zajedničkog dvorišta došlo do ozbiljne svađe.

- Pas jednog para iz komšiluka navodno je preskakao ogradu i ulazio u deo dvorišta koji je ograđen. Zbog toga je došlo do rasprave između komšija, a situacija je ubrzo eskalirala - navodi izvor.

Kako se vidi i čuje na snimku koji je nastao tokom incidenta, jedan od muškaraca dolazi do vrata stana drugog stanara nakon njegovog poziva. Nakon što su se vrata otvorila, muškarac je, prema snimku, gotovo istog trenutka izvadio pištolj i uperio ga prema komšiji i njegovoj devojci, koja je sve vreme snimala događaj.

Usledio je razgovor tokom kojeg je muškarac koji je došao do stana pokušao da razjasni šta je uopšte problem.

Razgovor prenosimo u celosti: - Dobro veče, u čemu je problem? - pitao je mlađi stanar koji je došao sa devojkom do komšijinih vrata.

- Problem je što preskače tuđu ogradu - verovatno misleći na psa, odgovorio je stariji muškarac dok je upirao pištoljem u sagovornika.

- Je l to Vaša ograda? - pitao je mlađi komšija dok je stajao mirno ispred cevi pištolja.

- To je ograda mog komšije - rekao je kratko čovek sa pištoljem,

- To je i moj komšija koji mi je dao dozvolu - odgovorio je mlađi muškarac nakon čega je rekao da će snimak biti prosleđen policiji Savski venac.

Policija je ubrzo stigla na lice mesta, muškarac je priveden, a pištolj mu je oduzet. Prema navodima, proverom je utvrđeno da je reč o pravom pištolju.