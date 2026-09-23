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- Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obavešteno je o slučaju, nakon istrage odmah je naloženo da se podnese krivična prijava protiv lica D. V. zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti - potvrdili su Kuriru iz nadležnog tužilaštva.

Inače, stariji stanar jedne od zgrada u Beogradu na vodi, prema nezvaničnim informacijama, u vidnoalkoholisanom stanju pretio je vazdušnim pištoljem komšiji i njegovoj devojci nakon rasprave koja je navodno počela zbog psa.

- Čovek je bio pijan, očigledno nije znao za sebe kada je uperio pištolj u svoje komšije, srećom, mladi ljudi su ostali pribrani, sve su zabeležili kamerom telefona i odmah slučaj prijavili policiji. Policija je brzo reagovala i on je odmah odveden na razgovor u stanicu, gde je i zadržan na trežnjenju, nakon čega se vratio kući - kaže izvor Kurira.

Incident se, podsetimo, dogodio u subotu, 19. septembra, oko 22.30 časova, kada je zbog nesuglasica oko ulaska psa u ograđeni deo zajedničkog dvorišta došlo do ozbiljne svađe.

- Pas jednog para iz komšiluka navodno je preskakao ogradu i ulazio u deo dvorišta koji je ograđen. Zbog toga je došlo do rasprave između komšija, a situacija je ubrzo eskalirala - navodi izvor.

Kako se vidi i čuje na snimku koji je nastao tokom incidenta, jedan od muškaraca dolazi do vrata stana drugog stanara nakon njegovog poziva. Nakon što su se vrata otvorila, muškarac je, prema snimku, gotovo istog trenutka izvadio pištolj i uperio ga prema komšiji i njegovoj devojci, koja je sve vreme snimala događaj.

Usledio je razgovor tokom kojeg je muškarac koji je došao do stana pokušao da razjasni šta je uopšte problem.