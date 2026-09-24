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Osamnaestogodišnji D. P. teško je povređen sinoć u samom centru Beograda nakon što ga je nepoznati napadač više puta izbo oštrim predmetom. Po nezvaničnim saznanjima, do napada je došlo kada je mladić sa drugom pokušao da zaštiti beskućnika od maltretiranja.

Prema nezvaničnim saznanjima, do krvavog incidenta došlo je na opštini Stari grad, kada je nepoznati muškarac napao osamnaestogodišnjeg D. P.

Sumnja se da je napadač koristio nož, kojim je mladiću naneo višestruke ubodne rane u predelu stomaka i ruku.

Ekipa Hitne pomoći je odmah izašla na teren i teško povređenog mladića prevezla u bolnicu, gde se nalazi u kritičnom stanju.

- Mladić je pokušao da sa drugom zaustavi napadača koji je maltretirao beskućnika. U tom trenutku, napadač je izvadio oštar predmet i izbo ga - kaže izvor upoznat sa slučajem.

Akcija Vihor

Odmah nakon incidenta, policijske snage Policijske stanice Stari grad su pokrenule opsežnu akciju "Vihor", koja je bila na snazi nekoliko sati.

Tokom trajanja ove akcije, bili su blokirani izlazi iz centra grada, pretresana su vozila i vršena je detaljna pretraga terena na Dorćolu kako bi se napadaču ušlo u trag.

Inspektori intenzivno rade na rasvetljavanju svih okolnosti ovog napada. Policija detaljno pregleda snimke sa nadzornih kamera okolnih objekata radi rekonstrukcije kretanja napadača i njegove identifikacije.