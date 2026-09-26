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Sedmorica državljana Srbije, uhapšenih u akcijji španske policije u kojoj je otkrivena "soba uza mučenje", primljena su iste noći po nalogu suda u zatvor Alhaurin de la Tore. Svi oni povezani su sa istragom koja se odnosi na organizovani kriminal. Španski mediji javljaju da je još srpskih državljana u međuvremenu došlo pod lupu istražnih organa.

Njihov dolazak nije prošao nezapaženo kod zatvorskih službenika. Pritvoreni, krupne fizičke građe - najniži je visok oko 1,90 metara - razdvojeni su od samog početka, uprkos tome što su upozorili zaposlene da će, ako ne ostanu zajedno u istom bloku, "biti problema".

Pretnja nije imala efekta. Zatvor je primenio protokol i rasporedio grupu sa Balkana u različite delove zatvora, u skladu sa predviđenim merama za zatvorenike povezane s istim postupkom, navode zatvorski izvori.

1/5 Vidi galeriju Uhapšeno sedam državljana Srbije zbog mučenja u kući strave u Španiji Foto: Printscreen/rtve play, Policía Nacional

Srbi su pod istragom u postupku zbog teških krivičnih dela, među kojima su pokušaj ubistva, protivpravno lišavanje slobode, pripadnost kriminalnoj organizaciji i druga krivična dela povezana sa oružjem i municijom.

Tokom istrage istražitelji su ušli u jednu kuću u kojoj su zatekli nekoliko muškaraca koji su pokušavali da pobegnu. Dvojica su na glavi imala donji veš kako bi sakrila lice i rukavice otporne na presecanje. Jedan je počeo da beži napolje sa vatrenim oružjem. Drugi je zaustavljen na izlaznoj rampi.

Nekoliko trenutaka kasnije iz objekta je pobegao i treći osumnjičeni. Takođe, jedan od osumnjičenih požurio je da pobegne kroz zadnji deo kuće i bacio torbu prema susednoj kući. Kada su policajci ušli u tu sobu, pronašli su još tri osobe. Sedmi kriminalac sakrio se među žbunjem dok su policajci tragali za odbačenim materijalom.

Osumnjičeni su navodno pripremili jednu prostoriju za izvršenje nasilne akcije - mučenja. Policija je utvrdila da je bila obložena plastikom, a u njoj se nalazila i stolica prekrivena plastikom. U toj prostoriji pronađeni su čekić, dva komada vatrenog oružja, ostaci lepljive trake i plastične vezice. Istraga je dovela do pronalaska dve jurišne puške AK-47, pištolja i tri okvira.

Operacija pokazuje kakva vrsta međunarodnog organizovanog kriminala deluje na Kosta del Solu, sa kriminalnim grupama koje već imaju različite specijaliste i profile, od onih koji kontrolišu novac do onih koji povlače obarač.

"Ovo je primer onoga što ovde imamo", navode izvori upoznati sa profilima kriminalaca.

Pretili zatvorskim čuvarima ako ih razdvoje

Od dolaska u zatvor Alhaurín - prošle nedelje - grupa Srba nije izazvala nijedan incident. Njihova opasnost se, pre svega, zasniva na krivičnim delima koja im se stavljaju na teret.

"Zatvori su za njih mekani", navode izvori.

Ali njihov dolazak ima i drugu dimenziju koja takođe zabrinjava zatvorske radnike: vreme prijema. Oni smatraju da prijem zatvorenika u zatvorske ustanove tokom noći narušava uobičajene bezbednosne procedure. Zatvorska populacija se već nalazi zatvorena u svojim blokovima, kretanje je ograničeno, a osoblja je manje nego tokom ostatka dana.

Sindikati su nadležnoj delegaciji Vlade Španije prenosili svoju zabrinutost zbog noćnih prijema, smatrajući da oni mogu povećati ranjivost zatvorenika i službenika zaduženih za njihov prijem i razvrstavanje. Problem je još izraženiji ako, kao ovog puta, ne stiže jedan zatvorenik, već veća grupa ljudi povezanih sa istom istragom.

Detalji akcije u kojoj su uhapšena sedmorica Srba i otkrivena "soba za mučenje"

Akcija u kojoj su uhapšena sedmorica državljana Srbije počela je 5. septembra oko 1.05 ujutru u Esteponi, kada je policija dobila poziv partnerke jednog od dvojice muškaraca koji su se nalazili u vili u ulici Nueva Atalaja. Ona je policiji rekla da joj se partner javio da odlazi na adresu zbog "sumnjivih poslova" i rekao joj da, ako joj se ne javi za deset minuta, pozove policiju.

Kada su policajci stigli, iz vile je istrčao potpuno go i krvav muškarac, koji je rekao da je otet i da žele da ga ubiju.

Istovremeno su dvojica muškaraca sa prekrivenim licima i rukavicama otpornim na presecanje pokušala da pobegnu. Jedan od njih je, prema policijskoj dokumentaciji, imao predmet koji je izgledao kao vatreno oružje, pa je policajac ispalio hitac upozorenja. U poteri su povređena trojica policajaca.

Foto: Policía Nacional

U vili je potom pronađena prostorija obložena plastikom, sa stolicom, čekićem, lepljivom trakom i plastičnim vezicama. Policija je pronašla i dve jurišne puške AK-47, pištolj i tri okvira. Oružje je poslato na balističko veštačenje kako bi se proverilo da li je korišćeno u drugim krivičnim delima, između ostalog u Marbelji.

Uhapšeno je sedam državljana Srbije: Filip J. (25), Zoran N. (35), Ivan M. (24), Sekulić M. (27), Leon J. (29), Aleksa K. (24) i Marko N. (31).

Španski istražitelji veruju da su svi oni deo međunarodne kriminalne organizacije sa bazom na Kosta del Solu i vezama s Andaluzijom, Kampo de Gibraltarom i Levanteom. Prema izvorima bliskim istrazi, grupa se bavila trgovinom kokainom i hašišem, ali i iznudama.

Dvojica oslobođenih muškaraca identifikovana su kao Miguel Anhel iz Kadiza (45) i Hamza iz Seute (31). Obojica imaju kriminalne dosijee, a policija radi sa hipotezom da su bili povezani s istom organizacijom i da su mučeni zbog navodnog neuspeha u izvršenju nekog posla, odnosno u okviru obračuna unutar kriminalne grupe. Policija razmatra i mogućnost da im se dodeli status zaštićenih svedoka. Jedan od njih je, međutim, takođe završio u zatvoru.

Važan detalj je da istraga nije završena hapšenjem sedmorice. U vili su pronađeni biološki tragovi koji bi mogli da dovedu do drugih članova organizacije, a policija je već identifikovala još neke srpske državljane sa kriminalnim dosijeima.

Španski mediji navode da je istraga i dalje otvorena.