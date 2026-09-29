Slušaj vest

Nemačka savezna policija uhapsila je u petak uveče 54-godišnjeg državljanina Srbije traženog. Za njim je raspisana međunarodna poternica radi ekstradicije crnogorskim vlastima. On je u Crnoj Gori je osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora.

Srbin se u nedelju vozio iz Holandije kroz Nemačku kada je zaustavljen i kontrolisan u Emsbirenu oko 22.10 časova u okviru pojačanih kontrola oko granica.

Tokom provere identiteta 54-godišnjaka, otkriveno je da je za njim raspisana međunarodna poternica. On je u Crnoj Gori osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora zbog primanja mita. Ostalo mu je još dve godine i osam meseci da odsluži.

Nakon noći provedene u policijskom pritvoru, izveden je pred sudiju Okružnog suda u Mepenu, nakon čega mu je određen pritvor.

Nadležno javno tužilaštvo u Oldenburgu sada je preuzelo dalji postupak ekstradicije Crnoj Gori.