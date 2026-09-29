SRBIN SA POTERNICE UHAPŠEN U NEMAČKOJ: Uhvatili ga u vožnji bez dozvole, pa otkriveno da je begunac!
- Nemačka policija uhapsila je 54-godišnjeg državljanina Srbije u Emsbirenu, tokom kontrole na granici sa Holandijom.
- Utvrđeno je da je za njim raspisana međunarodna poternica radi ekstradicije Crnoj Gori, gde je osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora zbog primanja mita.
Nemačka savezna policija uhapsila je u petak uveče 54-godišnjeg državljanina Srbije traženog. Za njim je raspisana međunarodna poternica radi ekstradicije crnogorskim vlastima. On je u Crnoj Gori je osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora.
Srbin se u nedelju vozio iz Holandije kroz Nemačku kada je zaustavljen i kontrolisan u Emsbirenu oko 22.10 časova u okviru pojačanih kontrola oko granica.
Tokom provere identiteta 54-godišnjaka, otkriveno je da je za njim raspisana međunarodna poternica. On je u Crnoj Gori osuđen na tri godine i četiri meseca zatvora zbog primanja mita. Ostalo mu je još dve godine i osam meseci da odsluži.
Nakon noći provedene u policijskom pritvoru, izveden je pred sudiju Okružnog suda u Mepenu, nakon čega mu je određen pritvor.
Nadležno javno tužilaštvo u Oldenburgu sada je preuzelo dalji postupak ekstradicije Crnoj Gori.
Takođe, protiv Srbina je pokrenut i krivični postupak zbog vožnje bez vozačke dozvole, jer nije posedovao vozačku dozvolu.